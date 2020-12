Medienmitteilung Swiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt

Der Verwaltungsrat schlägt der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung vor, das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG durch die Ausgabe von 1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 zu erhöhen. Dies wird zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG von derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 auf CHF 458'828'620.65 führen.

Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 11. Januar 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.

Die Bezugsfrist beginnt am 12. Januar 2021 und endet am 19. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ. Der Emissionsprospekt wird am 11. Januar 2021 veröffentlicht werden. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten, in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Aktienangebot").