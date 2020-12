Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Kongress hat nach langem Streit ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Rettungspaket auf den Weg gebracht. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Montagabend (Ortszeit) auch der Senat für die Gesetzesvorlage.





Mit der Geldspritze sollen insbesondere kleine Unternehmen, Arbeitslose und Beschäftigte im Gesundheitswesen in der Coronakrise unterstützt werden. Der Kongress stimmte am Montag über das endgültige Covid-19-Hilfspaket ab, zusammen mit einem Finanzpaket im Volumen von rund 1,4 Billionen US-Dollar für das nächste Jahr. US-Präsident Donald Trump muss dem Beschluss noch zustimmen, was nach Angaben des Weißen Hauses zeitnah geschehen soll.