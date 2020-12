LianLian Global arbeitet beim internationalen Versand mit FlavorCloud zusammen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - LianLian Global bietet Händlern

grenzüberschreitende Zahlungen und Versand in einem Service



- LianLian Global, ein führendes Technologieunternehmen für grenzüberschreitende

Geschäfte, in Zusammenarbeit mit FlavorCloud (http://www.flavorcloud.com/) ,

einer führenden grenzüberschreitenden Logistikplattform, gab die Integration

intelligenter Versandlogik für Händler in die LianLian Global Platform bekannt.

Der Service steht Händlern mit Sitz in China sofort zur Verfügung unter

http://logistics.lianlianpay.com/



Diese Partnerschaft erweitert die Zahlungsdienste von LianLian Global für

Händler und ermöglicht jedem grenzüberschreitenden Unternehmen den Zugang zu den

weltweit führenden Logistikdienstleistern. Dieser Service ermöglicht einen

erschwinglichen, reibungslosen und effizienten weltweiten Versand und eine

durchgängige Sendungsverfolgung über das weltweit optimierte,

grenzüberschreitende Netz von Spediteuren von FlavorCloud.







dabei, den optimalen Logistikservice mit der jeweiligen Bestellung intelligent

zu koppeln, die ausgehenden Versandoptionen zu erweitern, die

Entscheidungskosten des Händlers zu senken, die Zollabfertigung zu

automatisieren und die Lieferzeiten erheblich zu verbessern.



Mit dieser Partnerschaft umfasst die grenzüberschreitende Technologieplattform

von LianLian Global Services internationale Zahlungs- und Versanddienste, die

alles für Händler an einem Ort zusammenführen und sie mühelos mit globalen

Möglichkeiten verbinden.



Chinesische E-Commerce-Unternehmen machten 2019 76,5% des gesamten

grenzüberschreitenden E-Commerce-Handels mit einem Gesamtwert von 10,5 Billionen

Yuan aus. Da die weltweite Nachfrage nach chinesischen Produkten steigt,

beschleunigt sich die Einführung von Technologieplattformen, die es chinesischen

Händlern leicht, schnell und einfach machen. Mit Zahlungen und Versand auf einer

Plattform entfernt LianLian Global kostspielige und ineffiziente Workflows für

Händler und vereinfacht die Navigation im grenzüberschreitenden E-Commerce

erheblich.



David Messenger, CEO von LianLian Global, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit

FlavorCloud zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit hilft uns, unsere Mission

fortzusetzen, grenzüberschreitenden E-Commerce für Händler über Zahlungen und

Versand hinweg mühelos zu gestalten."



Er fährt fort: "Wir haben von unseren Kunden gehört, dass die

grenzüberschreitende Logistik eine umständliche und kostspielige Angelegenheit

bleibt. Unsere integrierte Lösung nutzt die Logistikkompetenz und das Netzwerk



