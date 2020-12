Bulk Infrastructure meldet strategische Partnerschaft mit BentallGreenOak und erhält 1,5 Mrd. NOK (140 Mio. EUR) zur Förderung des künftigen Wachstums nachhaltiger digitaler Infrastruktur

Bulk Infrastructure Holding AS, Betreiber von Rechenzentren in den nordischen Ländern, Entwickler und Betreiber von Glasfasernetzwerken und Projektträger von Logistikimmobilien, meldete eine neu gegründete Partnerschaft mit BentallGreenOak (BGO), einem weltweit tätigen Immobilien-Investmentmanager, als strategischem Partner und Investor. BentallGreenOak hat 1,5 Milliarden norwegische Kronen (NOK) (ca. 140 Mio. Euro) zugesagt, um das künftige Wachstum der Kerngeschäftslinien von Bulk Infrastructure zu unterstützen.

N01 Data Center Campus (Photo: Business Wire)

BentallGreenOak kommt zu den Hauptaktionären Bulk Industrier und Geveran hinzu, um Kapital für das künftige Wachstum des Unternehmens sicherzustellen. Zu diesem Zweck erfolgt ab Januar 2021 eine Reihe von Kapitalspritzen von BGO und bestehenden Aktionären. John Carrafiell, Senior Managing Partner und Mitbegründer von BentallGreenOak, erhält einen Sitz im Verwaltungsrat von Bulk Infrastructure, und Unternehmensgründer Peder Nærbø und sein Unternehmen Bulk Industrier arbeiten weiterhin aktiv mit dem Unternehmen zusammen. Nærbø ist weiterhin der Hauptinvestor und verbleibt als Verwaltungsratsvorsitzender im Amt. Die kapitalintensiven Investitionen von Bulk Infrastructure fördern skalierbare, nachhaltige Lösungen in den Bereichen Infrastruktur und Immobilien, die in naher Zukunft einen anhaltenden positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben sollen.

Im Rahmen der Partnerschaft mit BentallGreenOak will Bulk Infrastructure in die weitere Entwicklung seines N01 Data Center Campus in Südnorwegen investieren. Mit einer Fläche von 3 Millionen Quadratkilometern und bis zu 1 GigaWatt IT-Strom soll der N01 Campus der weltweit größte Rechenzentrumscampus werden, der zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Der Rechenzentrumscampus bietet integralen Zugang zu dem unlängst von Bulk Infrastructure fertiggestellten Havfrue-Glasfaserkabel, dem ersten transatlantischen Unterseekabelsystem in die nordischen Länder seit fast zwei Jahrzehnten. Dieses soll beispiellose Konnektivität zwischen Nordeuropa und den USA bereitstellen. Das von Bulk Infrastructure unter dem Namen Leif Erikson geplante neue Kabelprojekt zwischen Norwegen und Atlantic Canada soll die Konnektivität weiter verbessern und auf die starke Position und Tradition von BGO im kanadischen Markt aufbauen.