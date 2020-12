^ EQS Group-Ad-hoc: Polyphor AG / Schlagwort(e): Studie Polyphor erhält die Genehmigung zum Start der ersten klinischen Studie am Menschen mit dem inhalierbaren Antibiotikum Murepavadin

Allschwil, Schweiz, 22. Dezember 2020



Polyphor erhält die Genehmigung zum Start der ersten klinischen Studie am Menschen mit dem inhalierbaren Antibiotikum Murepavadin

- Die Phase-I-Studie zur Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik an gesunden Probanden soll in den kommenden Wochen beginnen, nachdem die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) den Antrag auf eine Genehmigung für klinische Studien (Clinical Trial Authorization) bewilligt hat



- Polyphors inhalierbares Murepavadin ist ein Antibiotikum der neuen Klasse, das speziell Pseudomonas aeruginosa-Lungeninfektionen bei Menschen mit Mukoviszidose adressiert.



- Das Phase-I-Entwicklungsprogramm an gesunden Probanden wird derzeit gemeinsam von Polyphor und der Europäischen «Innovative Medicines Initiative» (IMI) finanziert.



Polyphor (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products regulatory agency) die Genehmigung für den Start der ersten Phase-I-Studie am Menschen mit dem neuartigen Antibiotikum Murepavadin erteilt hat, das über den oralen Inhalationsweg verabreicht wird.



Die Phase-I-Studie ist Teil des klinischen Entwicklungsplans zur Erforschung der inhalierbaren Formulierung von Murepavadin zur Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Menschen mit Mukoviszidose, einschließlich resistenter Bakterienstämme. Die Rekrutierung der ersten Patientinnen und Patienten für die Studie wird in den kommenden Wochen erwartet. In der Studie zur Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik wird die Murepavadin Inhalationslösung (MIS) unter Einsatz der eFlow(R) Inhalations-Technology (PARI Pharma GmbH) an gesunden Probanden verabreicht.