DIC Asset AG erwirbt Logistik-Immobilie in Bremen für 25 Mio. Euro - Ankaufsvolumen steigt auf über 1,6 Mrd. Euro



Frankfurt am Main, 22. Dezember 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat den Kaufvertrag für ein hochwertiges Logistik-Neubauobjekt beurkundet. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang ist zu Beginn 2021 geplant. Weitere geplante Zukäufe in der Asset-Klasse Logistik sind im fortgeschrittenen Stadium.



"Mit diesem Schritt bauen wir unsere Logistik-Investments weiter aus und freuen uns über den erfolgreichen Abschluss des Kaufvertrags für diese hochwertige Immobilie. Wie geplant verbreitern wir unseren Fußabdruck in dieser strategisch wichtigen Asset-Klasse", kommentiert Johannes von Mutius, Chief Investment Officer (CIO) der DIC Asset AG.



Das Objekt mit rund 8.500 qm vermietbarer Fläche befindet sich in attraktiver Mikrolage in der Bremer Airport-Stadt Nord mit zahlreichen namhaften Unternehmen in der Nachbarschaft. Es bestehen sehr gute regionale und überregionale Verkehrsanbindungen. Der Nutzer ist eine Tochtergesellschaft der Airbus Group. Die Liegenschaft umfasst zwei eigenständige Gebäude: eine Büroimmobilie sowie ein hybrid genutztes Gebäude mit einer Produktionshalle, einem Bereich für Forschung & Entwicklung, Werkstattflächen sowie weiteren Büro- und Sozialflächen.

Die Gesamtinvestitionskosten (GIK) lagen bei 25 Mio. Euro. Damit steigt das seit Jahresbeginn beurkundete Ankaufsvolumen der DIC Asset AG auf über 1,6 Mrd. Euro. Zwischenzeitlich wurden auch die Kaufverträge für zwei weitere Immobilien des bisher größten Spezialfonds in der Unternehmensgeschichte beurkundet, die zusammen mit dem "Deka Office Hub" und dem "Wilhelminenhaus" Darmstadt das Startportfolio bilden. Dabei handelt es sich um das Ordnungsamt Frankfurt in der Kleyerstraße im Stadtteil Gallus und das aktuell im Bau befindliche Büroobjekt "Lincoln Offices II" in Wiesbaden. Beide Objekte sind langfristig an öffentliche Nutzer vermietet.