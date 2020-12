DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies schließt den kalifornischen Zulassungsprüfungsprozess ab und erhält Zugang zum größten kommerziellen Markt in den USA



22.12.2020 / 07:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bee Vectoring Technologies schließt den kalifornischen Zulassungsprüfungsprozess ab und erhält Zugang zum größten kommerziellen Markt in den USA



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (22. Dezember 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gibt bekannt, dass das Unternehmen das Prüfungsverfahren beim California Department of Pesticide Regulation (CDPR, für Schädlingsbekämpfungsmittel zuständige Behörde) für die behördliche Zulassung seines geschützten Vektorit mit dem biologischen Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) (CR-7) zur Verwendung an kommerziellen Kulturpflanzen mittels Ausbringung durch Bienen abgeschlossen wurde. Die kommerzielle Lizenz für den Verkauf wird von CDPR im Januar 2021 nach Erledigung der Formalitäten nach den Weihnachtsfeiertagen ausgestellt werden. Zuvor hatte BVT im August 2019 die Genehmigung der US Environmental Protection Agency (EPA) erhalten, mit der das Unternehmen Zugang zu US-Bundesstaaten mit Ausnahme Kalifornien erhielt. Es hat auch die vollständige Bio-Zertifizierung des Organic Materials Review Institute (OMRI). "Dieser Meilenstein ist eine Schlüsselkomponente unserer Strategie zur Beschleunigung des Umsatzwachstums im Jahr 2021", sagte Michael Collinson, Chairman des Board of Directors der BVT. "Kalifornien ist die größte Wachstumsregion und unsere wichtigste Marktchance in Nordamerika. Mit einer Vielzahl von Kulturpflanzen, deren Vegetationszeit sich über 10 Monate im Jahr erstreckt, bietet sich die Möglichkeit für einen deutlich größeren und diversifizierteren Jahresumsatz. BVT CR-7 fügt sich perfekt in den kalifornischen Markt ein. Es ist ein 100 % biologisches Produkt, das zu 100 % auf natürliche Weise ausgebracht wird, Krankheiten wirksam kontrolliert und den Ertrag steigert, während es von den Anforderungen für Rückstandsprüfungen ausgenommen ist." Seite 2 ► Seite 1 von 3



