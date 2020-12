Mutares Dritter Deal in Frankreich innerhalb von Wochen – Nummer 10 dieses Jahr Nachrichtenquelle: Nebenwerte Magazin | 21.12.2020, 08:55 | 16 | 0 | 0 21.12.2020, 08:55 | Der Münchener Private-Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) legt ein atemberaubendes Tempo vor, Und zu den Übernahme- und Exitaktivitäten der letzten Wochen, zuletzt am 15.12. die potentielle Übernhame derPrimetals Technologies France mit Produktionsstandort in Savigneux, Frankreich, und rund 300 Mitarbeitern (55 Mio Umsatz 2019), folgt heute die nächste Frankreichübernahme. Exclusiv verhandeln die Münchener mit der Mutter der Carglass(R) Maison Gruppe über deren Verkauf. Und die Carglass Frankreich beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und bietet mit über 1.200 Subunternehmern Multi-Service-Angebote. Insbesondere mit einerseits volumenstarken Auftraggebern (Versicherer, Vermögensverwalter) und andererseits hochpreisigen Dienstleistungen (Notfälle hauptsächlich für Einzelpersonen) machte man 2019 einen Umsatz von 42,5 Mio EUR durch die Abwicklung von rund 88.0000 Einzelaufträgen. Landesweiter Dienstleister wird Deal Nummer 10 – Abschluss Q1/21 geplant “Wir bei HomeServe verfügen in Frankreich über zwanzig Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Steuerung eines Netzwerks qualifizierter Techniker, das Hausbesitzern Hausreparaturen und -renovierungen erleichtert. “ Und euphorisch geht es weiter: “Wir sind glücklich darüber, dass wir unsere Expertise mit Mutares teilen können und die Chance haben, uns zu einem späteren Zeitpunkt finanziell zu engagieren. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, in naher Zukunft unsere Beziehungen mit der Carglass(R) Maison-Gruppe weiter zu vertiefen”, kommentiert Guillaume Huser, CEO von HomeServe France. “Wir freuen uns über das Signing unserer dritten Transaktion in Frankreich innerhalb weniger Wochen, nach den Transaktionen von Lapeyre und Primetals Technologies France. ” Und weiter agt Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA: “Wir heißen Carglass(R) Maison im Mutares-Konzern willkommen und sind fest entschlossen, das Unternehmen bei der zukünftigen Neupositionierung und auf seinem Wachstumspfad zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass Mutares zusammen mit HomeServe France der beste neue Eigentümer für Carglass(R) Maison ist, welche unser Segment Goods & Services stärken wird”. Seite 2 ► Seite 1 von 6



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer