Am letzten Wochenende gab es einiges an positiven Signalen, die sich dann in einer Woche der Kursgewinne niederschlugen – MDAX auf Rekordhoch, der DAX zwar knapp unterhalb des Allzeithochs gescheitert, aber dennoch mit kräftigen Kursgewinnen. Selbst der Hexensabbat diesen Freitag könnte nur eine kurze technische Verschnaufpause vor neuen Hochs sein. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür höher als letzte Woche: Brexitverhandlungen gingen auf die “Extrameile” mit der Hoffnung, sich doch noch auf einen sanften Übergang zu einigen. Zumindest darin waren sich Ursula von der Leyen und Boris Johnson mal einig. Gerüchteweise hänge es “nur noch an den Fischereirechten”. Dazu: EU Haushalt nicht mehr von Polen und Ungarn blockiert, Aussichten auch das EU-Corona-Paket kurzfristig freigegeben zu bekommen.

US-Coronapaket verabschiedet, Impfungen starten, Lockdown ohne langfristige Wirkungen, mögliche Brexiteinigung

Das waren alles gute Nachrichten für die Märkte. Genauso wie die weltweit erteilten Zulassungen des BioNTech/Pfizer Impfstoffs und die bereits begonnenen Impfungen Hoffnungen auf zumindest einen Corona-freieren Sommer 2021. Auch der Lockdown scheint keinen Schrecken für die Anleger mehr zu haben. “Beim letzten Mal hätte sich die Wirtschaft auch schnell erholt.” – ist die Devise. Dann gegen Ende der Woche winken die zerstrittenen Republikaner und Demokraten in den USA ein dringend benötigtes Corona Hilfspaket durch. Sieht alles nicht schlecht für eine Jahresendrally aus.

einen Wochenrückblick mit angstvoller Fragestellung: KW50 – Wochenrück- und Ausblick: Ende der Jahresendrally bevor sie beginnt? Gute Nachrichten von BioNTech, Evotec, BayWa, Morphosys u.a. halfen nicht. Und natürlich einen Wochenrückblick auf einen Trendmarkt der Zukunft H2-KW 50 Update – Linde und Toyota drängen noch mehr auf den Markt. Gut für Nel und Everfuel, schlecht für Ballard, Plug und Bloom. Aber der Markt wird groß. Groß genug für alle?