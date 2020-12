So verbessern sich die Rahmenbedingungen für die Wasserstoffwerte von Woche zu Woche. Und zu Recht rechnen die Unternehmen der Branche mit einer Umsatzexplosion in den nächsten Jahren. Aber dieser Kuchen lockt natürlich auch bisher eher am Rande stehende Player an. Die Konkurrenz nimmt zu. Und hierbei treten durchaus finanzstarke Konzerne an. Letzte Woche legten wir den Schwerpunkt vornehmlich auf Linde und Toyota, die den reinen Wasserstoffspezialisten durchaus gefährlich werden könnten, diese Woche geht es auch um den harten Konkurrenzkampf untereinander und beispielsweise ist ja auch noch eine Siemens Energy aufs Spielfeld, die auch Zeichen setzt.

Voller Spannung richten sich die Augen auf die neue Biden Administration, die sich ja bereits zum Pariser Klimaabkommen bekannt hat und diesem wieder beitreten möchte. Wenn man bedenkt wieviel allein die Wasserstoff-fördernden Programme einiger US-Bundesstaaten an Bewegung gebracht haben und bringen, kann man ermessen, welche Wirkungen eine aktive Klimapolitik auf Bundesebene haben könnte. Insbesondere da sich in einigen Sektoren eigentlich nur mit Wasserstoff die Klimaneutralität erreichen lässt. Stichworte sind hier: Transport, Logistik, Energieverorgung dezentral, Seefahrt, Luftfahrt und…

Bereits verabschiedete Wasserstoffinitiativen innerhalb der EU

geben wichtige Impulse für das Wachstum der Wasserstoffbranche geben. Und die (noch) wichtige Impulsgeber und wachstumstreiber sind – neben den ambitionierten Wasserstoffinitiativen Chinas, Südkoreas, Japans, Saudi Arabiens und einigen anderen Staaten. So hat man in Deutschland ein ein 9 Mrd EUR Programm verabschiedet und sich eine Elektrolysekapazität von 5 GW als Ziel gesetzt. Und in Frankreich ist man noch ehrgeiziger: 6,5 GW sollen es werden, Budgets von 7,2 Mrd EUR stehen dafür bereit. In Südeuropa steht man nicht nach: Spanien mit 4 GW und 8,9 Mrd EUR und Portugal mit verhälnismässig sehr hohen 2,3 GW und 8 Mrd EUR. Un din Italien plant man ein Programm von 5 GW und 10 Mrd EUR zu verabschieden. wobei der EU Entscheid bestimmt das Verfahren beschleunigen wird.

Österreich plant 1,5 GW, zu dem geplanten Budget noch keine klare aussage. Mehr oder weniger eine Black-box sind die avisierten Initiativen von Griechenland, Rumänien, Slowakei und Polen. Jedenfalls wurde bereits kolportiert, das Polen sich die Zustimmung zu den neuen Klimazielen durch erhöhte EU-Gelder für diesen Zweck abringen ließ. Also sollte einiges möglich sein. Grossbritannien, Norwegen sind ja bereits gut aufgestellt – erinnert sei nur an den 10 Punkte Plan Boris Johnsons. Jedenfalls ein perfektes Umfeld für “unsere Wasserstoffwerte”.

Kapazitätsaufbau – Kostensenkung – Technologiefortschritt

sind die Themen, die eine Branche prägen. So will man einen Billionen-Markt bis 2050 prägen, entwicklen und aufbauen.Eine Fortsetzung der positiven Nachrichtenlage bei NEL Asa (ISIN: NO0010081235) und die Beteiligung EverfuelA/S (ISIN: DK0061414711) gab es diese Woche. Zuschlag in Oslo, Kooperation in Dänemark bei 350 MW – Elektrolyse Projekt mit Speicheranlagen. Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085) fiel diese Woche zweimal positiv auf: In einer angestammten SFC Domäne wilderten die Kanadier Kunden und feierten die neue kanadische Wasserstoffinitiative, deren Zielsetzungen und Programme Ballards Aussichten befeuern werden.

SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) lieferte unbeirrt von etwaiger Konkurrenz weiter ab: Auftrag für die Stromversorgung eines Kommunikationsnetzes im Bergbau. Und nach der Devise “Bestandskunden sind die besten Kunden” kann Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) mit Walmart weitere Einsatzgebiete seiner Brennstoffzelle erschließen. Und Bloom Energy Corp (ISIN: US0937121079) kann eine amerikanische Ikone als Referenzprojekt gewinnen – World Trade Center erhält Brennstoffzellen. Hier zählt allein die Symbolik als Signal. Und NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) empfängt mit großem Bahnhof seinen ersten Tre Prototypen in Amerika – frisch in Ulm gefertigt.

Non-pure Player

Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) macht bereits 2 Mrd. USD Umsatz mit Wasserstoff und will das Vervierfachen in den nächsten Jahren. Auch die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) wird wohl mittlerweile als heißer Wasserstofftip gehandelt. Jetzt reicht es sogar für eine Rückkehr ElringKlingers in den SDAX ab Dezember. Brennstoffzellen Produktion mit potentiellen Milliardenumsätzen. Anders wäre der Kurs der Aktie nicht zu erklären – Wasserstoff könnte aus dem wankenden Automotive-Wert einen fast “Hot Stock” machen – und die operativen Chancen im H2-Sektor sind wesentlich höher als bei vielen der “Nur eine Idee”-Wasserstoffwerten, die teilweise zu unglaublichen Multiples gehandelt werden. Und dabei reden wir jetzt nicht von einem der Werte, die wir in unserer Reihe betrachten, sondern von …

NEL Asa und Everfuel weiter im Lauf

NEL Asa (ISIN: NO0010081235) informierte am 25,11, über eine Neuordnung seiner Aktivitäten in Norwegen. Und als Ergebnis soll die Nel Beteiligung Everfuel (ISIN: DK0061414711) sich um den Betrieb und den Ausbau von Wasserstoffinfrastrukturen und Tankstellen kümmern. Mit dem Zielmarkt Norwegen. Natürlich unter Verwendung von Nel-Technologie. Deshalb gibt Nel eine Mehrheitsbeteiligung an seiner derzeitigen 100%-Tochter H2 Fuel Norway AS an Everfuel ab – Abschluss noch dieses Jahr geplant. Und dann soll diese Tochter unter dem Namen Everfuel Norway Retail AS firmieren. Dabei ist das erklärte Ziel. eine norwegenweite H2-Infrastruktur zu schaffen.

Und jetzt ein erster Erfolg für die “zukünftige” Everfuel Norway Retail AS

H2Fuel Norway AS, wie das Unternehmen noch firmiert, hat bei einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag erhalten vom Klima Büro der Stadt Oslo als einziger geeigneter Kandidat. Als Ergebnis kann man ein Grundstück in Kjelsrud (Oslo) anmieten, um eine Wasserstofftankstelle zu errichten. Bereits das Gebot wurde in enger Zusammenarbeit mit Everfuel verfasst und abgegeben.

Erst der Anfang für ein Norwegen-weites Netzwerk

“The hydrogen fueling station at Kjelsrud will be a first important step in implementing the joint plan for the development of a nationwide green hydrogen distribution system in Norway,starting in Oslo”, sagt Jacob Krogsgaard, CEO von Everfuel. Und weiter: “This will be an important step towards shiftingto zero-emission mobility for professional transport companies, in particular for heavy-duty trucks.”

“The Climate Agency is pleased to announce that H2Fuel is the winner of the competition for a concession agreement to establish an energy station at Kjelsrud in Oslo. H2Fuel’s offer to establish a hydrogen station for small vehicles such as taxis and heavy vehicles such as fleets of trucks will help reduce emissions from road traffic in Oslo. At the same time, this will be the start of establishing hydrogen infrastructure in Oslo again, which is an important step on the way for Oslo to become a pilot city for zero-emission trucks,” sagt Heidi Sørensen, Director Climate Agency der Stadt Oslo.

Fertigstellung Ende Juni 2022

… ist geplant. Um den wachsenden Bedarf zu decken nicht nur für LKW und Schwertransporter, sondern auch für Flottenbetreiber wie die grossen Osloer Taxiunternehmen, die bereits starkes Interesse signalisieren, ist diese Anlage notwendig. Zusätzlich möchte Everfuel die Einrichtung mobiler Wasserstofftankeinheiten bereits ab Mitte 2021 an dem Standort beantragen. Hierfür sind die Genehmigungsbehörden : “Agency for Planning and Building Services” und das”Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB)”.Viele Köche verderben den Brei – hoffentlich nicht in diesem Fall.

Dänemark ist Zielmarkt für Everfuel – und damit macht man jetzt Ernst

Everfuel (ISIN: DK0061414711) konnte Anfang der Woche noch über einen Ausschreibungserfolg für einen H2-Standort in Oslo berichten und jetzt schaltet man auch auf dem Heimatmarkt einen Gang höher. Everfuel unterschreibt ein MoU mit dem Green Hydrogen Hub Denmark (GHH).Wer das ist? Zwischen den dänischen Städten Viborg und Hobro errichtet GHH eine 350 MW Elektrolyseanlage, einen 200.000 MWh Wasserstoffspeicher und einen weiteren Energiespeicher.

Gut gewählter Standort

Denn die geplante Wasserstoffanlage grenzt an eine bestehende Energieinfrastruktur inclusive eines Hochspannungs Übertragungsnetzes, eines Gasverteilnetzes, unterirdischer Gasspeicher und naheliegenden Windrädern. Und so arbeitet die GHH mit Eurowind Energy, Corre Energy und GasStorage Denmark zusammen. Dazu kommt jetzt eine umfassend angelegte Zusammenarbeit mit Everfuel um die ankommende “Energie” und Wasserstoffproduktion an den Kunden “zu bringen”.

“Balancing of renewables and storage of large amounts of hydrogen are needed to fully implement green hydrogen as a fuel. GHH will enable this at scale with its planned facilities including 4,000 ton of underground hydrogen storage. We also have a long-term ambition of connecting independent hydrogen hubs with pipelines, including our Fredericia Hub and GHH, to further increase flexibility and robustness of the hydrogen fuel supplychain”,sagt Jacob Krogsgaard, Gründer und CEO von Everfuel.Natürlich muss das allgemein gehaltene MoU jetzt in den nächsten Monaten/Jahren mit Leben gefüllt werden. Stoff für viele weitere Meldungen. Aber ohne Everfuels im Ausbau befindliches Infrastrukturnetzwerk für die Verteilung Wasserstoffs an die Endverbraucher wäre die Riesenanlage ohne die entsprechende Nachfrage für den zukünftig produzierten und gelagerten Wasserstoff.

GHH ist ein wichtiges Element der Wasserstoffinitiative Dänemarks

“GHH represents one of the most ambitious and strategically important hydrogen projects in Denmark. We look forward to developing a long-term relationship with the potential of GHH both supporting us as a supplier of hydrogen fuel and buffer storage”, ergänzt Krogsgaard. Und die Partner wollen jetzt in einem ersten Schritt die Lager- und Produktionskapazitäten der GHH mit Everfuels wachsenden Distributionskapazitäten kombinieren. Dabei sollen auch neue Wasserstoffverkaufsmodelle mit langfristigen Liefervereinbarungen kombiniert werden. Sogar eine Investition in die GHH Projekte wird seitens Everfuels geprüft.

Beteilgung Everfuels am GHH Konsortium wird geprüft

“We aim to lead the development of commercially viable, 100% green, large-scale hydrogen productionand storage solutionsin Denmarkand have an ambition to grow across Europe,fully aligned with Europe’s Green Deal ambitions,providing hydrogen and energy storage networks.Partnering with Everfuel,a leading ambitious European hydrogen fuel company, represents an important steptowards realizing our ambitionsby acceleratingthe energy transition and promoting the deployment of hydrogen technologies,” sagt Jens Rasmussen, CEO der Eurowind Energy, eines der drei Unternehmen, die das “Green Hydrogen Hub Denmark.“-Konsortium bilden.

“We are delighted to have signed this MoU with Everfuel. The Green Hydrogen Hub represents a catalyzing project to achieve economies of scale for a range of green hydrogen usecases, serving both power and hydrogen markets. We look forward to our collaboration with Everfuel and driving our collective ambitions to realize the hydrogen future”,sagt Keith McGrane, CEO von Corre Energy und Verantwortlicher für die ” Compressed Air Energy Storage “-Anlage im GHH Gesamtprojekt.

Das ist erst der Anfang –

Neben dem erklärten Zielmarkt Norwegen, wo es ja bereist in den letzten Wochen starke Aktivitäten gab, gibt man jetzt also auch in Dänemark Gas. Dazu werden demnächst wahrscheinlich auch Fortschritte auf dem dritten erklärten Zielmarkt – BENELUX – kommen. Es würde uns zumindest nicht wundern. Um zu wachsen braucht es Infrastruktur. So hat Everfuel aktuell einen Rahmenvertrag mit HexagonPurus für die Lieferung von “customized” Wasserstofflieferfahrzeugen. Und die erste Order über 6 LKW wird in 2021 zur Auslieferung kommen. Wachstum finanziert durch den Börsengang.

Und man orderte im Vorfeld bereits zwei Verteilanlagen

für Wasserstoff bei Hexagon Purus. Ebenfalls zur Auslieferung in 2021. Everfuel plant die 6 LKW in Norwegen, Dänemark und den Niederlanden einzusetzen. Und das zeigt schon mal die grossen Ambitionen Everfuels in diesen wachsenden Märkten.

Nel Asa-KURS Montag 14 .12.2020: Frankfurt Eröffnung: 2,235 EUR / Schluss Freitag 18.12.2020: 2,375 EUR.

Everfuel A/S-KURS Montag 14.12.2020: Frankfurt Eröffnung: 6,87 EUR / Schluss Freitag 18.12.2020: 7,125 EUR.

Gemischtes

Bloom Energy Corp. -KURS Montag 14.12.2020: NYSE Eröffnung: 25,11 USD / Schluss Freitag 18.12.2020: 26,31 USD.

Und diese Woche notierte die Bloom Energy Aktie mit leicht erhöhten Kursen am Edne der Woche. Am 15.12.2020 ließ ein Artikel der Transportationtoday aufhorchen. Spannend das Bloom Eenrgy eine Ikone Amerikas mit Brennstoffzellen ausstatten wird und gleichzeitig zeigt es wie sehr Wasserstoff als Alternative für umweltbewuste Lösungen bereits mitten in der Gesellschaft angekommen ist.

Die Hafenbehörde von New York und New Jersey informierte über eine Zusammenarbeit mit Bloom Eenrgy, um die Energieeffizienz des World Trade centers zu erhöhen. Durch die Installation eines In-Raum Brennstoffzellensystems werden über 1.140 Tonnen CO2 Äquivalent jährlich eingespart. Nur ein Beispiel für die wieder wachsende Bedeutung des Pariser Klimaabkommens für die amerikanische Gesellschaft.

“We welcome the opportunity to work with Bloom on providing greener energy alternatives that will improve air quality while reducing both costs and emissions,” Port Authority Chairman Kevin O’Toole äußert sich so. “We look forward to accelerating the clean energy economy as we continue to show our unwavering commitment to sustainable practices.” sein Fazit.

Air Liquide SA-KURS Montag 14.12.2020: XETRA Eröffnung: 136,60 EUR / Schluss Freitag 18.12.2020: 134,95 EUR. Air Liquide strebt eine 50% Quote für grünen Wasserstoff bereits in naher Zukunft an.



Die Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) macht bereits Milliardenumsätze mit Wasserstoff und will hier noch viel stärker werden – Wasserstoff/Brennstoffzellen/Elektrolyse sind keine Nischenthemen mehr, sondern sind bei den Großen angekommen: Auf der Nachfrageseite beispielsweise bei Amazon, Microsoft, Wal Mart und vielen anderen, die auf Wasserstoff als ein Mittel zur Erreichung der eigenen CO2-Ziele setzen, und auf der Angebotsseite versuchen die großen klassischen Gasekonzerne – neben den großen Ölfirmen wie BP – ihren Anteil am “Kuchen” zu sichern. Linde, bereits mit 2 Mrd. Umsatz im Wasserstoffsektor stark, will diesen in Zukunft nach den Worten des CEO S. Angel vervierfachen, und Air Liquide will dem ewigen Konkurrenten nicht nachstehen.

Dagegen sehen die Umsätze, selbst die als ambitioniert geltenden Zielumsätze einer Nel oder Plug Power relativ unscheinbar aus. Aber natürlich ist die potentielle Spanne, die bei einem Gaseproduzenten schon sehr gut ist, bei den Pureplayern im Erfolgsfalle möglicherweise noch wesentlich höher. Aber Air Liquide macht bereits jetzt Milliardengewinne und ob Nel oder Plug Power jemals Gewinne erzielen werden, ist möglich aber nicht sicher…

