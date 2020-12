Nachdem Evotec SE (ISIN: DE0005664809) letzte Woche endlich auch endlich zumindest einen der erhofften Milestones melden konnte, geht es diese Woche wieder um zukünftige Forschungserfolge. Wie die seit 2018 laufende Bristol Myers Squibb Kooperation bereits jetzt eine wichtige Entwicklungsstufe für zwei Wirkstoffe erreichte. Genau so will man auch mit der Alloy Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das Wissenschaftler bei ihrer Suche nach besseren Medikamenten unterstützt, eine Beschleunigung der eigenen Forschungsaktivitäten erreichen.

Es wird erwartet, dass die Integration der Alloy Therapeutics-Technologie in Evotecs bestehende Plattform auf dem Gebiet der Antikörperforschung zahlreiche Ausgangspunkte für innovative, indikationsübergreifende Forschungsprogramme liefern wird – insbesondere in Kombination mit J.HAL(SM), der humanoiden Antikörperbibliothek von Just – Evotec Biologics für die in vitro Antikörperforschung.

Kombination von Wissen für neue Wirkstoffe

Also werden durch diese Zusammenarbeit im Endeffekt Datenbanken Evotecs (Just Evotec, US Tochter) und Alloy’s “immunkompetente transgene Mausstämme” mit Evotec- eigenen als auch in verpartnerten F+E-Projekten für mehr als 15 Indikationsgebiete zur Anwendung kommen.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: “Eine erfolgreiche integrierte Wirkstoffforschung und -entwicklung benötigt spezifische Expertise sowie hochmoderne Technologien und Kompetenzen. Wir freuen uns, mit der ATX-Gx(TM)-Plattform eine wichtige Erweiterung unseres bestehenden, hochklassigen Forschungsangebots für Biologika anbieten zu können.”