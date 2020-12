21.12.2020 – Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, hat heute eine Investmentvereinbarung mit der UNA 422. Equity Management GmbH (“Bieterin”) abgeschlossen, in der Tele Columbus sich verpflichtet hat, das Übernahmeangebot der Bieterin zu einem Angebotspreis von EUR 3,25 zu unterstützen. Gleichzeitig hat Tele Columbus eine außerordentliche Hauptversammlung für den 20. Januar 2021 einberufen, auf der eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von EUR 475 Mio. und ein genehmigtes Kapital beschlossen werden sollen. Das Übernahmeangebot und die Kapitalerhöhung dienen der Umsetzung und Finanzierung der Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus. Die Bieterin hat sich verpflichtet, sich im Falle des Erfolgs des Übernahmeangebots an der Kapitalerhöhung mit bis zu EUR 475 Mio. zu beteiligen, vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten durch die übrigen Aktionäre, und später weiteres Eigenkapital in Höhe von EUR 75 Mio. zur Verfügung zu stellen.

Die Bieterin ist ein mit Fonds verbundenes Unternehmen, die von Morgan Stanley Infrastructure Inc., verwaltet und beraten werden, die wiederum ein mittelbares Tochterunternehmen von Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten, ist. Die United Internet AG, die mittelbar in Höhe von circa 29,90 Prozent an Tele Columbus beteiligt ist, wird ihre Beteiligung an Tele Columbus bei Erfolg des Übernahmeangebots in die Bieterin einbringen.

Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.