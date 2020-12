Die Aktie muss nun aufpassen, auf der Unterseite nicht noch mehr in Bedrängnis zu geraten.

Die Aktie der Deutschen Bank drehte bereits Anfang Dezember nach unten ab. Die aktuellen Marktturbulenzen machen die Situation aus charttechnischer Sicht nicht besser. Die Aktie muss nun aufpassen, auf der Unterseite nicht noch mehr in Bedrängnis zu geraten.

Noch Anfang Dezember sah es für die Aktie der Deutschen Bank nach einer Rückkehr in den zweistelligen Kursbereich aus. Auch ein erneuter Test des markanten Februar-Hochs (bei knapp 10,4 Euro) schien in der damaligen Phase möglich. Zuvor konnte die Aktie wichtige Widerstände überwinden und so der Erholung Nachdruck verleihen. Insbesondere die Rückkehr über die Zone 9,0 / 9,2 Euro gilt es, diesbezüglich hervorzuheben.

Letztendlich verpuffte der Vorstoß. Die Aktie lief sich im Bereich von 9,8 Euro fest und drehte schließlich nach unten ab. Bereits vor einigen Handelstagen musste die Aktie eine Schrecksekunde überstehen, als es für sie unter die 9,0 Euro ging. Und gerade, als sie sich wieder zu berappeln schien und anschickte, über die 9,0 Euro zurückzukehren, wurde es am Gesamtmarkt turbulent, sodass die Aktie erneut unter Druck geriet.

Die aktuelle Konstellation ist aus charttechnischer Sicht nicht ohne Risiken. Nicht nur der wichtige Kursbereich von 9,0 / 9,2 Euro steht gegenwärtig im Feuer. Auch der kurzfristige Aufwärtstrend sowie die 38-Tage-Linie sind gefährdet. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, zumindest den Unterstützungsbereich von 8,5 Euro erfolgreich verteidigen zu können. Sollte es sogar signifikant unter die 8,0 Euro gehen (inkl. der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie), ist Obacht geboten. Auf der Oberseite sieht sich die Aktie nun einigen veritablen Widerständen gegenüber. Neben der Zone 9,0 / 9,2 Euro sind es die 9,8 Euro sowie die 10,4 Euro.