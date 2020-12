Deutsche Anleihen verzeichnen moderate Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag etwas weiter zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 177,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,60 Prozent.

Die wachsenden Pandemie-Ängste sorgen am Markt weiter für Verunsicherung, so dass die Anleger bei den als sicher geltenden Staatspapieren weiter zugriffen. Derzeit beunruhigt die neue Coronavirus-Variante, die sich vor allem in London und Südostengland rasant ausbreitet und die von den britischen Behörden als besonders aggressiv eingestuft wird.