MÜNCHEN, 22. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2020 wurde von der COVID-19-Krise hart gebeutelt, und da strengere Sperrmaßnahmen in Kraft treten, müssen auch die Feierlichkeiten zum Jahresende etwas anders geplant werden als sonst. Daher veranstaltet Bigo Live dieses Jahr von 24. Dezember bis 27. Dezember täglich 24-Stunden-Livestreams, um die Feiertage in Deutschland einzuläuten.

Für die Zeit vom 24. bis zum 27. Dezember hat Bigo Live eine Vielzahl von Aktivitäten und Darbietungen zusammengestellt, um Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Fast 10.000 deutsche Broadcaster beteiligen sich an einem interaktiven Weihnachtsfest mit Nutzern in Deutschland und auf der ganzen Welt. Auf dem Programm stehen verschiedene Kategorien wie Bigo Musician, Dancing Queen oder der „Santa Claus Lucky Dip" mit festlichen Geschenken.

Nach dem Erfolg der Halloween-Feiern, bei denen über 3.000 Livestreams mit einer Gesamtdauer von 1.600 Stunden eine unendliche Online-Halloween-Party feierten, setzt Bigo Live jetzt auf Weihnachten.

Als weltweit führende Livestreaming-Plattform bietet Bigo Live mehr als nur abwechslungsreiche und spannende Inhalte. Die Plattform dient auch dazu, Freundschaften auf der ganzen Welt zu schließen, gerade in Zeiten der Pandemie. Dank der Multi-Guest-Funktion von Bigo können Benutzer sogar in Echtzeit mit bis zu acht anderen Benutzern interagieren und sich gegenseitig über ihre Pläne für die Feiertage auf dem Laufenden halten.

Mit Hilfe von Videofiltern und Sticker-Funktionen kann jedes Gespräch ganz individuell gestaltet werden. Solche Freundschaften, die über Bigo Live entstehen, können sogar zu einer Liebesgeschichte werden, auch über geographische Grenzen hinweg.

Eine solche glückliche Person ist Katha, eine Broadcasting-Teilnehmerin, die ihre große Liebe in der Bigo-Community gefunden hat. Alles fing mit einem Job an. Doch im Laufe der Zeit freundete sich Katha mit immer mehr Usern an und interessierte sich für Features wie das Multi-Guest Room und Live PK.

Allmählich wurde das Livestreaming von einem Job zu einer Gelegenheit, Freunde auf der ganzen Welt zu finden. Auf regionalen und internationalen Veranstaltungen traf sie sich mit immer mehr interessanten Menschen, und ihre Geschichten und Gespräche machten sie immer beliebter.

Auf einer dieser Gruppensitzungen war die Chemie zwischen Katha und einem anderen sympathischen Benutzer für die anderen Teilnehmer offensichtlich. Hier trafen sie sich das erste Mal. Das Paar begann, sich öfter zu unterhalten, und ihre virtuelle Freundschaft entwickelte sich zu einer Beziehung im echten Leben.

Seit fast einem halben Jahr sind Katha und ihr Freund glücklich zusammen und sind sehr dankbar, über Bigo Live zueinander gefunden zu haben. Für sie ist Bigo Live nicht nur eine junge und lebendige Livestreaming-Plattform. Es ist auch eine soziale App, die durch Vernetzheit und Gemeinschaft Echtheit und Wärme vermittelt. Katha hofft, dass alle anderen ebenso viel Glück auf Bigo Live finden können wie sie.

Nutzt die Chance und findet zum Jahresende 2020 neue Freunde. Nehmt über die Feiertage ab dem 24. Dezember an den Bigo Live-Veranstaltungen teil. Ladet die App herunter und folgt Bigo Live auf Instagram , wo es stets die neuesten Updates gibt.

Informationen zu Bigo Live

Bigo Live ist eine Live-Streaming-Plattform, auf der Benutzer weltweit in Echtzeit Inhalte miteinander teilen, sich gegenseitig inspirieren und interagieren können. Die App wurde 2016 gegründet und ist bereits in mehr als 150 Ländern verfügbar. Bigo Live ist ein Unternehmen von BIGO Technology, einem Unternehmen, das sich seit seiner Gründung 2014 der Verbesserung der weltweiten Verbindung zwischen Menschen verschrieben hat. BIGO Technology betreibt mehr als 30 Niederlassungen und 6 F&E-Zentren auf der ganzen Welt.