Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Norwegian Finans Holding ASA Invitation to Capital Markets Day 2021 – save the date Norwegian Finans Holding ASA invites shareholders, investors, analysts and other stakeholders to a Capital Markets Day on Thursday 18 March 2021, at 12.00 CET. Presentations will be held by members of Norwegian Finans Holding ASA’s executive …