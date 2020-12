Dt. Post – Fedex schiebt Aktie an

Einen kleinen Schub bekam die Deutsche Post am Freitag (18.12.) vom Wettbewerber Fedex, dessen Paketgeschäft boomt. Die US-Amerikaner berichteten am Donnerstag über ein Q2-Umsatzplus von rd. 20% und eine Gewinnverdopplung. Ohne Frage profitiert auch der deutsche Konzern vom stark anziehenden Versandgeschäft in der Vorweihnachtszeit.

Zudem ist die Vorfreude auf das kommende Wirtschaftswachstum groß, denn davon wird sich der Weltmarktführer auf dem Luftfrachtmarkt und die Nr. 2. bei der Seefracht eine Scheibe abschneiden. Aktuell hat das Unternehmen mit der Auslieferung von COVID-19-Impfstoffen an Israel begonnen und plant weitere internationale Flüge.