BORNHEIM (dpa-AFX) - Die Baumarkt-Gruppe Hornbach hält trotz verschärfter Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an den jüngst angehobenen Jahreszielen fest. Wegen flächendeckender Lockdowns in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Slowakei seien zwar rund vier Fünftel der konzernweit 161 Filialen von wesentlichen Beschränkungen bis weit in den Januar hinein betroffen, teilte die im Nebenwerteindex SDax notierte Hornbach Holding am Dienstag in Bornheim mit. Allerdings sollten die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung weiter von der Prognosebandbreite abgedeckt sein.

Dies kam bei den Investoren gut an. Gerade nach dem jüngsten Rücksetzer sollte das Zeichen der Stärke den Aktien frischen Schwung verschaffen, sagte ein Händler. Die Papiere stiegen denn auch am Vormittag um mehr als neun Prozent auf 88,00 Euro. Die Anteilsscheine hatten erst im September ein Rekordhoch von 101,40 Euro erklommen, bevor Anleger Kasse machten. Zuletzt suchten die Papiere dann einen Boden im Bereich der Unterstützung um die 80-Euro-Marke. Für die Anteilsscheine der Tochter Hornbach Baumarkt ging es am Dienstag um mehr als fünf Prozent nach oben.