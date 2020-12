GOLDMAN SACHS belässt Tele Columbus auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tele Columbus nach einem Übernahmeangebot und einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Beide Maßnahmen sollen der kürzlich vom Kabelnetzbetreiber angekündigten Finanzierung der so genannten Fiber-Champion-Strategie zum Ausbau des Glasfasernetzes dienen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Strategie begrüße er, da sie den langfristigen Wert der Netzwerkinfrastruktur des Unternehmens unterstreiche./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 09:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.