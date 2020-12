DGAP-News EQS Group AG: EQS Group beteiligt sich an SaaS-Anbieter C2S2 Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 22.12.2020, 10:00 | 77 | 0 | 0 22.12.2020, 10:00 | DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf

EQS Group beteiligt sich an SaaS-Anbieter C2S2

Stärkung des Bereichs Corporate Compliance





München - 22.12.2020 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt mit Beginn des neuen Jahres eine Beteiligung von rund 23 Prozent an der C2S2 GmbH mit Sitz in Bonn. Der innovative SaaS-Anbieter für Policy Management vertreibt unter der Marke Rulebook einen Service zur verständlichen Kommunikation von Unternehmensrichtlinien. Die EQS Group AG baut damit ihr Produktangebot weiter aus und stärkt den Bereich Corporate Compliance.



Die C2S2 GmbH wurde im Jahr 2015 gegründet, um Mitarbeitern Orientierungshilfe und konkrete Handlungsempfehlungen im Rahmen der geltenden Unternehmensrichtlinien zu geben. Das Start-Up beschäftigt 5 Mitarbeiter und hat mit Rulebook eine wegweisende digitale Anwendung geschaffen, die bei rund 10 Kunden im Einsatz ist, darunter die AUDI AG und die REWE Group. Sie zeichnet sich durch eine smarte Suchfunktion und integrierte Chat-Bots aus. Regelungen und Handlungsmöglichkeiten können von Beschäftigten auf diese Weise intuitiv erfragt werden und sind leicht verständlich aufbereitet. Der Kaufpreis für die Beteiligung liegt im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Damit verbunden ist eine Option zum Erwerb aller Gesellschaftsanteile. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung. Achim Weick, CEO der EQS Group AG: "Rulebook denkt das Policy Management von Seiten derjenigen, die die Handlungsempfehlungen tagtäglich umsetzen müssen, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sehen darin einen weiteren Baustein für unsere Produktpalette als Cloud-Anbieter für Corporate Compliance und sind sehr froh, dass Aram Kaven-Moser und sein Team mit uns diesen Weg gehen wollen." Aram Kaven-Moser ist Gründer und CEO der C2S2 GmbH. Die Idee zu Rulebook stammt aus seiner Tätigkeit als Compliance-Manager und Compliance-Berater. Er ist ausgewiesener Experte für Governance, Risk und Compliance mit Stationen als Head of Compliance Program bei der Daimler AG und Head of Compliance Strategy bei der Deutschen Telekom AG. Seite 2 ► Seite 1 von 3 EQS Group Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







