LUTON/TOULOUSE (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet nimmt wegen der Corona-Krise noch mehr bestellte Airbus-Jets erst Jahre später ab als geplant. Die Unternehmen hätten sich darauf geeinigt, dass Airbus 22 Maschinen statt in den Geschäftsjahren 2022 bis 2024 erst 2027 und 2028 an Easyjet ausliefert, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag in Luton bei London mit. Easyjet-Chef Johan Lundgren begründete den Schritt damit, die Flottenplanung in dieser unsicheren Zeit noch flexibler zu gestalten.

Für die Aktie von Easyjet ging es am Morgen wie für mehrere andere Papiere aus der Luftfahrtbranche nach dem kräftigen Einbruch zum Wochenstart aufwärts. Zuletzt lag ihr Kurs in London mit rund drei Prozent im Plus. Der Kurs der Airbus-Aktie pendelte um den Schlusskurs vom Vortag.