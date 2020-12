Fakten zu Weihnachten

Wiesbaden (ots) - - Aus Dänemark stammen 88 % der Weihnachtsbaumimporte



- Lebkuchen und Rotkohl kommen überwiegend aus heimischer Produktion und Ernte



- Einzelhandel mit Keramik, Glas und Haushaltswaren erzielte in der

Weihnachtssaison 2019 ein Viertel des Jahresumsatzes





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Familien sind in Westdeutschland etwas größer als in OstdeutschlandWeihnachten im Corona-Jahr 2020 - abgesagte Weihnachtsmärkte, ausgefalleneWeihnachtsfeiern und dann der harte Lockdown eine Woche vor dem Heiligen Abend:Da sind die geschmückten Weihnachtsbäume zu Hause für viele Menschen umsowichtiger. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lieferte dasnördliche Nachbarland Dänemark knapp 88 % der rund 2,3 Millionen frischenWeihnachtsbäume, die 2019 insgesamt nach Deutschland importiert wurden. Etwa 45% der rund 2,0 Millionen dänischen Bäume trafen bereits im November ein, weitere54 % dann im Dezember. Heimische Weihnachtsbäume werden außerhalb des Waldes aufspeziell dafür angelegten Flächen, den so genannten Weihnachtsbaumkulturen,angebaut. In Deutschland befassten sich 2019 etwa 3 390 Betriebe auf einerFläche von 15 900 Hektar mit der Aufzucht von Tannenbäumen. Zum Vergleich: DieFläche, auf der in Deutschland weitere Bäume und Holzpflanzen in Baumschulengezogen werden, lag mit 18 200 Hektar etwa in derselben Größenordnung.Lebkuchenproduktion läuft im 3. Quartal auf HochtourenIn der Weihnachtszeit dürfen Lebkuchen nicht fehlen. In Deutschland produziertendie Lebkuchenhersteller 2019 insgesamt rund 86 400 Tonnen diesesWeihnachtsgebäcks. Damit die Lebkuchen pünktlich zur Vorweihnachtszeit in denHandel gelangen, wird bereits im 3. Quartal die Produktion angekurbelt. Soentfielen 34 % der Gesamtproduktion des Jahres 2019 auf die Monate Juli bisSeptember. Weitere 30 % der Lebkuchenproduktion folgten im 4. Quartal. Lebkuchensind auch im Ausland beliebt: 2019 exportierte Deutschland rund 19 400 TonnenLebkuchen, überwiegend ins europäische Ausland. In Übersee waren die größtenFans von Lebkuchen aus deutscher Produktion offenbar in den Vereinigten Staaten(1 800 Tonnen), Brasilien (600 Tonnen) und Australien (500 Tonnen) zu finden.Rotkohl: Beilage zum Weihnachtsmenü überwiegend aus heimischem AnbauAn den Weihnachtsfeiertagen wird in vielen Familien ein klassischesWeihnachtsmenü in Form eines Gänse- oder Entenbratens serviert. Der Klassikerunter den winterlichen Beilagen ist dabei der Rotkohl. Im Jahr 2019 wurden inDeutschland knapp 125 000 Tonnen Rotkohl geerntet. Damit liegt der Rotkohl inBezug auf die Erntemenge nach dem Weißkohl (450 000 Tonnen) an der Spitze unterden anderen Winterkohlarten wie Wirsing (32 000 Tonnen), Grünkohl (17 000