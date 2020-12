Wiesbaden (ots) - - Nominallöhne ebenfalls 1,3 % unter dem Wert des

Vorjahresquartals



- Kurzarbeitergeld federt Verdiensteinbußen teilweise ab



Der Nominallohnindex lag im 3. Quartal 2020 in Deutschland um 1,3 % niedriger

als im Vorjahresquartal. Dieser Index bildet die Entwicklung der

Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen ab. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, blieben die Verbraucherpreise im selben

Zeitraum nahezu unverändert (-0,1 %). Dies ergibt einen realen

(preisbereinigten) Verdienstrückgang von ebenfalls 1,3 %.





Negative Lohnentwicklung setzt sich im 3. Quartal 2020 fortDie gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung im 3. Quartal 2020 ist nach wie vordurch den vermehrten Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemiebeeinflusst, wenngleich der nominale wie auch reale Verdienstrückgang moderaterausfallen als im 2. Quartal 2020. Das Kurzarbeitergeld, das dieEinkommensverluste für viele Beschäftigte abgefedert hat, ist hierbei nichtberücksichtigt. Bei der Wochenarbeitszeit macht sich der Effekt der Kurzarbeitbemerkbar: Insgesamt reduzierte sich die bezahlte Wochenarbeitszeit vonVollzeitbeschäftigten um durchschnittlich 2,8 % im Vergleich zumVorjahresquartal. Überdurchschnittliche Abnahmen der Nominallöhne sind im 3.Quartal 2020 vor allem in der Luftfahrt (-32,2 %), bei Reisebüros bzw.Reiseveranstaltern (-25,0 %) sowie im Bereich der Beherbergung (-12,1 %)festzustellen.Stärkere Verdiensteinbußen in den unteren LeistungsgruppenIn der Unterscheidung nach Leistungsgruppen war der Verdienstrückgang gemessenam Nominallohnindex mit -2,0 % bei den angelernten Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmern am größten, gefolgt von den Fachkräften (-1,7 %), denherausgehobenen Fachkräften (-1,5 %) sowie ungelernten Angestellten (-1,1 %).Die Verdienste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellungweisen mit -0,5 % die geringste Abnahme auf.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Veränderung der Bruttomonatsverdiensteeinschließlich Sonderzahlungen der in Vollzeit, in Teilzeit und geringfügigBeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ab. Ererfasst die Verdienstentwicklung bei gleicher Beschäftigtenstruktur wie imVorjahr. Der Nominallohnindex umfasst nur die von Arbeitgeberseite gezahltenVerdienste und kein Kurzarbeitergeld. Beschäftigte, die ausschließlichKurzarbeitergeld erhalten haben, sind nicht berücksichtigt. Der Reallohnindexstellt die Veränderung der Verdienste der Preisentwicklung gegenüber. Er gibtsomit Hinweise zur Entwicklung der Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer.Detaillierte Informationen über die Höhe der Bruttostunden- undDetaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Bruttoverdiensten in Deutschlandkönnen über die Tabelle Bruttoverdienste, Wochenarbeitszeit (62321-0001) in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden. In der Datenbank lassen sich auchZeitreihen zum monatlichen Index der Tarifverdienste abrufen (62231-0001).Die Ergebnisse zur Vierteljährlichen Verdiensterhebung sind neben weiterenIndikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auchauf der Sonderseite "Corona-Statistiken" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes verfügbar.