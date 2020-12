Österreich 2018 an erster Stelle bei deutschen Studierenden im Ausland / 135 300 deutsche Studierende an ausländischen Hochschulen im Jahr 2018

Wiesbaden (ots) - Zum elften Mal in Folge war Österreich im Jahr 2018 unter

deutschen Studierenden der beliebteste Zielstaat für ein Auslandsstudium. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, studierten 29 100

Deutsche an österreichischen Hochschulen. Auf den Plätzen zwei und drei der

beliebtesten Staaten für ein Auslandsstudium folgten die Niederlande mit 21 300

sowie das Vereinigte Königreich mit 15 300 deutschen Studierenden. Knapp die

Hälfte (49 %) der insgesamt 135 300 deutschen Auslandsstudierenden war in diesen

drei Staaten immatrikuliert.



Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der deutschen Studierenden im Ausland um 3,8

% gesunken. Diese Entwicklung ist vor allem auf methodische Umstellungen bei den

Daten für die Schweiz und Frankreich zurückzuführen. Auf 1 000 deutsche

Studierende an deutschen Hochschulen kamen 53 deutsche Studierende im Ausland.









Die Wahl des Studienortes für Auslandsstudierende hängt oft eng mit dem

Studienfach zusammen. "Sozialwissenschaften, Journalismus und Informationswesen"

war die beliebteste Fächergruppe der deutschen Studierenden in Österreich. Sie

wurde von knapp einem Viertel der Studierenden (24 %) gewählt. Auch in den

Niederlanden war diese Fächergruppe mit einem Drittel (33 %) der deutschen

Studierenden die meistgewählte. Im Vereinigten Königreich stand "Wirtschaft,

Verwaltung und Recht" bei einem knappen Viertel (24 %) der deutschen

Studierenden hoch im Kurs.



Studierende der Humanmedizin zieht es häufig nach Osteuropa



Im Fach Humanmedizin bestehen in Deutschland aufgrund der beschränkten Zahl an

Studienplätzen strikte Zulassungsbeschränkungen. Daher entscheiden sich einige

deutsche Studierende dieses Fachs für ein Auslandsstudium in Osteuropa. In

Litauen, Polen und Ungarn waren über 60 % der deutschen Studierenden in

Humanmedizin eingeschrieben, in Tschechien knapp die Hälfte (47 %).



Weitere Ergebnisse zu deutschen Studierenden an ausländischen Hochschulen können

der Publikation "Deutsche Studierende im Ausland - Ergebnisse des Berichtsjahres

2018" entnommen werden.



