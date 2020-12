Knapp zwei Drittel der Erwerbstätigen im Einzelhandel sind Frauen

Wiesbaden (ots) - Die rund 3,4 Millionen Erwerbstätigen im Einzelhandel stehen

zurzeit besonders im Fokus. Ob in Ladengeschäften, denen während des

Corona-bedingten [KC(1]Lockdowns ein Teil des Weihnachtsgeschäfts entgeht oder

in Supermärkten, die die Bevölkerung auch in dieser Zeit mit Lebensmitteln

versorgen - fast zwei Drittel (64 %) aller Erwerbstätigen dort waren 2019

Frauen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.



Fast die Hälfte der Erwerbstätigen arbeitete in Teilzeit







Mehrheit davon waren Frauen (84 %). Zum Vergleich: 29 % der Erwerbstätigen aller

Branchen leisteten 2019 Teilzeitarbeit. Auch hier stellten Frauen mit einem

Anteil 78 % die Mehrheit.



Zwei Drittel der Erwerbstätigen im Einzelhandel arbeiten samstags



Zum Alltag im Einzelhandel gehört die Arbeit am Samstag. 64 % der Erwerbstätigen

arbeiteten im Jahr 2019 an diesem Tag. Das waren anteilig fast doppelt so viele

wie bei den Erwerbstätigen aller Branchen (34 %). Sonn- und feiertags dagegen

ergibt sich ein umgekehrtes Bild. Dank der herrschenden Ladenöffnungsgesetze

kann die Mehrheit der Erwerbstätigen im Einzelhandel hier regelmäßig einen

freien Tag genießen. Nur 11 % mussten 2019 an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Von

den Erwerbstätigen aller Branchen leisteten dagegen 21 % Sonn- und

Feiertagsarbeit.



Methodische Hinweise.



Erwerbstätige im Kfz-Handel werden in der dieser Meldung zugrundeliegenden

Wirtschaftsgruppe "Einzelhandel" nicht miterfasst. Enthalten sind hier dagegen

nicht nur die Erwerbstätigen im Versand- und Internethandel, sondern auch viele

weitere Untergruppen wie etwa Apotheken, die während des Corona-bedingten

Lockdowns zur Gesundheitsversorgung offenbleiben (müssen).



Datengrundlage ist der Mikrozensus, für den jährlich rund 1 % der Bevölkerung in

Deutschland befragt wird.



Die vollständige "Zahl der Woche" sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



Weitere Auskünfte:



Pressestelle,



Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt



Pressestelle



Telefon: +49 611-75 34 44

www.destatis.de/kontakt



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4797219

OTS: Statistisches Bundesamt





