Öffentliche Schulden steigen im 3. Quartal 2020 auf Höchststand von fast 2,2 Billionen Euro

Wiesbaden (ots) - Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts zum 30. September2020 um 15,6 % gegenüber dem Jahresende 2019 gestiegenDie öffentlichen Schulden sind im 3. Quartal 2020 auf einen neuen Höchststandgestiegen: Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden undGemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)war beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstigerinländischer und ausländischer Bereich, z. B. private Unternehmen im In- undAusland) zum Quartalsende mit 2 195,1 Milliarden Euro verschuldet. Bereits Endedes 2. Quartals 2020 war der bis dahin höchste in der Schuldenstatistikermittelte Schuldenstand erreicht worden (2 109,2 Milliarden Euro). Eine ähnlichhohe Verschuldung hatte es davor Ende 2012 mit 2 068,3 Milliarden Euro gegeben.Seither waren die öffentlichen Schulden jedes Jahr gesunken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse weitermitteilt, stieg die öffentliche Verschuldung zum Ende des 3. Quartals 2020 damitgegenüber dem Jahresende 2019 um 15,6 % oder 296,4 Milliarden Euro. Der Anstiegist im Wesentlichen in der Aufnahme finanzieller Mittel für Maßnahmen zurBewältigung der Corona-Krise begründet. Gegenüber dem 2. Quartal 2020 nahm derSchuldenstand um 4,1 % (+85,9 Milliarden Euro) zu.Schulden des Bundes wachsen um 241,5 Milliarden EuroMit Ausnahme der Sozialversicherung waren am Ende des 3. Quartals 2020 alleEbenen des Öffentlichen Gesamthaushalts stärker verschuldet als zum Jahresende2019. Am stärksten erhöhte sich in diesem Zeitraum die Verschuldung des Bundes,und zwar um 20,3 % beziehungsweise 241,5 Milliarden Euro auf 1 430,1 MilliardenEuro. Besonders stark stiegen dabei die Wertpapierschulden, und zwar um 207,4Milliarden Euro.Schulden der Länder steigen um 9,1 %Die Länder waren zum Ende des 3. Quartals 2020 mit 631,1 Milliarden Euroverschuldet, dies entspricht einem Anstieg um 9,1 % beziehungsweise 52,4Milliarden Euro gegenüber dem Jahresende 2019. Die Verschuldung ist in allenLändern angestiegen. Prozentual nahm sie in Sachsen am stärksten zu, wo sich derSchuldenstand ausgehend von einem niedrigen Niveau auf das 2,7-Fache erhöhte(+170,9 %), gefolgt von Bayern (+26,5 %) und Bremen (+20,8 %). Die Länder mitden höchsten absoluten Zuwächsen waren Nordrhein-Westfalen (+16,4 MilliardenEuro), Bremen (+6,3 Milliarden Euro) und Niedersachsen (+5,0 Milliarden Euro).In den meisten Ländern stand die höhere Verschuldung größtenteils imZusammenhang mit der Corona-Krise. In Bremen ist der Anstieg vor allem aufSchuldenaufnahmen für die Bereitstellung von Barsicherheiten für