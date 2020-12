Cashback World wird zu myWorld

Köln (ots) - Die Cashback World, die internationale Shopping Community der

myWorld Unternehmensgruppe, macht den nächsten großen Schritt: Sie wird mit dem

konzerneigenen Online-Marktplatz zusammengeführt und arbeitet in Zukunft unter

dem Namen "myWorld".



Die Online-Plattform cashbackworld.com vereint Shopper und Partner in einer der

größten Shopping Communities der Welt. In mittlerweile 51 Ländern können rund 15

Millionen Kunden der Cashback World bei über 150.000 Partnern länder- und

branchenübergreifend Einkaufsvorteile nutzen. Parallel dazu betreibt die myWorld

Unternehmensgruppe seit zwei Jahren den Online-Marktplatz myWorld.com, der

bereits in ca. 30 Ländern verfügbar ist und über ein stetig wachsendes Angebot

von mehreren Millionen Produkten verfügt.





"Wir führen nun beide Shoppingwelten auf einer Plattform zusammen, um dieBenefits und das Shoppingerlebnis in naher Zukunft noch besser, übersichtlicherund vielfältiger zu machen. Wir befinden uns gerade in der Übergangsphase undsind solange noch über beide bekannten Plattformen - cashbackworld.com undmyWorld.com - für unsere Mitglieder zu erreichen. In einigen Monaten wird dieseTransformation weltweit abgeschlossen sein", berichtet Florence Hausemann,Geschäftsführerin des deutschen Cashback World Betreibers myWorld Germany.Eine Plattform, viele VorteileNach der Zusammenführung wird es nur noch die Plattform "www.myWorld.com" geben,die online oder über die kostenlose myWorld App, heute noch als Cashback Appverfügbar, zugänglich sein wird. Von diesem Portal aus können Shopper dann indas neue umfassende myWorld Shopping-Abenteuer eintauchen. Hier werden sie überTop-Aktionen, spezielle Deals, Gutscheincodes und sogar aktuelle Reiseangebotevon Partnern informiert. Eine Shop-Suchfunktion unterstützt sie außerdem dabei,schnell und einfach Partner zu finden, bei denen sie Cashback und ShoppingPoints sammeln und einlösen können - online oder direkt im Geschäft in ihrerNähe."Über einen eigenen Menüpunkt können aktuelle Cashback World Mitglieder nundirekt über die Website auch die Shoppingtour in unserem Online-Marktplatzstarten", erklärt Hausemann. "Ohne sich neuerlich einloggen zu müssen, könnensie sofort losshoppen und ihre Einkaufsvorteile genießen. Es war uns wichtig,ihnen die bestmögliche User Experience zu bieten. Das ist uns gelungen."Benefit Lounge: Noch mehr sparen mit Shopping PointsEine gelungene Neuerung ist auch die Benefit Lounge. In diesem Bereich könnenheutige Cashback World und zukünftige myWorld Mitglieder ihre gesammeltenShopping Points einlösen. "Hier warten auf sie attraktive Deals unserer lokalenPartner und großzügige Rabatte auf Reisen", so Hausemann. "myWorld bietetShoppern alles, was sie brauchen: Spaß am Shopping, ein riesiges Angebot anPartnern und Produkten und die willkommene Gelegenheit, Geld zu sparen."Über die Cashback WorldDie internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, diebeim Einkaufen vor Ort sowie beim Online-Shopping weltweit Geld sparen möchten,attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stelltdie Cashback World Unternehmen ein effizientes und innovativesKundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieserEinkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 51 Märkten vertreten.15 Millionen Kunden nutzen bei rund 150.000 Partnern weltweit dieEinkaufsvorteile. Mehr auf http://www.cashbackworld.com/ undhttps://partner.cashbackworld.com . Seit November 2020 gehört die Cashback Worldzu den drei beliebtesten Cashback-Portalen Deutschlands.Pressekontakt:Pressekontakt:Fullstop Public RelationsMiriam GüntherMobile: +49 170 5288580E-Mail: mailto:m.guenther@fullstoppr.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143341/4797222OTS: mediaWorld Marketing GmbH