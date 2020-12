InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) hat möglicherweise einen Schlüssel gegen Epilepsie, Alzheimer oder Covid-19 in der Tasche! Die Ergebnisse einer zuletzt veröffentlichten Studie könnten tatsächlich eine Revolution andeuten.

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) hat möglicherweise einen Schlüssel gegen Epilepsie, Alzheimer oder Covid-19 in der Tasche! Die Ergebnisse einer zuletzt veröffentlichten Studie könnten tatsächlich eine Revolution andeuten. Und auch bei den OTC-Produkten scheint sich jetzt ein großer Run auf das gesamte Sortiment abzuzeichnen, sodass man die Produktion jetzt extrem hochfährt!

Alles in allem geht Innocan sehr positiv aus dem Jahr und der Aktienkurs sollte möglicherweise sogar noch vor dem Jahreswechsel ein neues Hoch schaffen! Charttechnisch wurde ein sehr klartes “STRONG BUY” generiert.

Wie man sieht, WAR der 0,30 CAD Widerstand ein sehr hartnäckiger Geselle, doch nun scheint der Widerstand gebrochen zu sein. Ein einziger “News-Funke” könne diese charttechnisch brillante Situation zum Eskalieren bringen, sodass sogar ein Schlusskurs weit über der 0,40 CAD-Marke nicht unplausibel erscheint.

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) gibt den Abschluss der ersten kommerziellen Produktion der SHIR™ Premium-Kosmetiklinie (in den USA unter dem Namen Syony) und von Relief & Go™ (für die örtliche Anwendung gegen Muskel und Gelenkschmerzen beim Sport) in Portugal bekannt und lanciert ferner auch den Produktionsstart in den USA!

In Portugal verfügt InnoCan nun über ein Lager von 35.000 Einheiten der SHIR™- und Relief & Go™-Linien und wird einen ersten Produktionslauf in Nordamerika aufnehmen, der ab sofort einen ersten Lagerbestand von 40.000 Einheiten herstellt.

NEWS-FAZIT:

Gesamt werden nun 75.000 Einheiten zum Verkauf zur Verfügung stehen. Das ist eine überraschend gewaltige Menge für ein Unternehmen, das jetzt anfängt, mit seinen Produkten auf den Markt zu drängen.

“Der Lagerbestand wird entsprechend der Nachfrage erhöht…” AUS DER AKTUELLEN NEWS

Aber auch die Behandlung von Covid-19 ist heute wichtiger denn je, denn obwohl die Impfung sicherlich in der Lage ist die Gesamtsituation zu entspannen, ist eine effektive Behandlung der Krankheitssymptome, sicherlich ein weiterer Schritt um den verfahrenen Karren aus dem Dreck zu schieben. Die Forschungen an der Universität von Tel Aviv, die von InnoCan finanziert werden (dadurch hat man den weltweiten Verwertungsanspruch) kombinieren zwei Stoffe die für sich allein schon vielversprechende Ansätze gegen covid-19 gezeigt haben – Exosomen und CBD (mehr dazu im Haupttext)

INNOCAN PHARMA CORP.*

Die InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW)-Besatzung, die selbst viele Bluechip-Unternehmen vor Neid erblassen lassen könnte, hat die Weichen für einige Biotech-Innovationen gestellt, die es möglich machen könnten, dringende medizinische Probleme wie Covid-19, Epilepsie oder Alzheimer gut behandelbar und vielleicht sogar heilbar zu machen.

Im Zuge der letzten veröffentlichten News (Link) deutete InnoCan-CEO Iris Bincovich quasi eine Revolution an, die schon in wenigen Monaten auf dem Markt sein könnte. InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) gab den Start zweier therapeutischer Studien an kleinen und großen Tieren bekannt, welche die therapeutische Wirksamkeit der CBD-beladenen Liposomenplattform-Technologie („LPT“) von InnoCan bei relevanten Krankheiten untersuchen. Eine vorangegangene Studie an Mäusen zeigte nämlich, dass CBD, eingebettet in Liposomen, drei Wochen im Organismus verweilt (bei einer oralen Einnahme hingegen nur 36 Stunden).

Wenn wir bei unseren nächsten Tests mit kleinen und großen Tieren ähnliche Ergebnisse wie in unseren vorherigen Versuchen erhalten, sehen wir innerhalb von 9 bis 18 Monaten einen Weg zur Kommerzialisierung.

WARUM IST DIE ENTDECKUNG VON INNOCAN SO ÜBERAUS WICHTIG?

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat bislang einem einzigen Medikament auf CBD-Basis die Zulassung erteilt. Es handelt sich um Epidolex, das von GW Pharma (NASDAQ. GWPH – Börsenwert 4,3 Mrd. USD) entwickelt wurde. Mit ihm kann man bestimmte Formen der Epilepsie wirksam bekämpfen. GW Pharma arbeitet an der Entwicklung weiterer vielversprechender Medikamente, die auf die Behandlung von spastischen Lähmungen bei Multiple Sklerose, spastischen Lähmungen bei Rückenmarksverletzungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Bourneville-Pringle-Syndrom oder Eplilepsie, Autismus oder auch Schizophrenie abzielen.

Andere Firmen, die ebenfalls an der Erforschung von Cannabinoiden arbeiten, sind Cara Therapeutics (NASDAQ: CARA), Corbus Pharmaceuticals (NASDAQ: CRBP), Insys Therapeutics (NASDAQ: INSY) und Zynerba Pharmaceuticals (NASDAQ: ZYNE).

Was wäre aber, wenn man CBD nicht täglich einnehmen müsste und es noch dazu geringer dosieren könnte? – Mit der Liposomen-CBD-Injektion von Innocan könnte dies möglich werden.

CBD, wird, wie auch viele andere Medikamente, schnell vom Körper wieder abgebaut, sodass man wieder “nachschießen” muss! Mit der Liposomen-CBD Injektion war CBD nach drei Wochen immer noch nachweisbar!

ER HAT ES SCHON EINMAL GETAN, MACHT ER ES WIEDER?

Auch bei Krebsmedikamenten besteht das gleiche Problem: Sie wirken zwar gut, werden aber vom Körper schnell ausgeschieden. Professor Chezy Barenholz, Leiter der Abteilung für Membranen und Liposomen an der Universität von Jerusalem, der für InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) die CBD-Liposomen-Injektion entwickelt, war der Erfinder von Doxil, dem ersten von der FDA zugelassenen Nano-Medikament (auf Liposomenbasis) zur Krebsbehandlung!

Landet Professor Barenholz sein nächstes Blockbuster-Medikament im Pharmamarkt? Wenn Sie dies für möglich halten, sollten Sie über eine Investition in dieses Unternehmen nachdenken. MEINUNG AUTOR

Das israelische Biotech-Unternehmen InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) arbeitet unter anderem an der Bekämpfung verschiedener Krankheiten, die man mit ruhigem Gewissen als Geißeln der Menschheit bezeichnen kann: Alzheimer, Epilepsie oder auch Covid-19.

MANAGEMENT

Das Management dieses Unternehmens ist so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron war im Top-Level-Management von Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA – Börsenwert 11 Mrd. USD), dem größten Erzeuger von Generika weltweit. Der Gründer von Innocan Pharma, Yoram Drucker, war auch Gründer von zwei Biotech-Firmen mit NASDAQ-Listing: Pluristem (NASDAQ: PSTI Börsenwert 275 Mio. USD) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI Börsenwert 535 Mio. USD). CEO Iris Bincovich ist ein “Think Big”-Profi und führte von einer Seniorposition die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

Der wissenschaftliche Berater Prof. Chezy Barenholz ist Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

Verantwortlich für die Entwicklung der Produkte ist ein echter Zampano auf diesem Gebiet. Der CTO von Innocan Pharmaceuticals ist Nir Avram. Er war zum Beispiel Mitglied des pharmazeutischen Innovationsteams bei Perrigo (NASDAQ: PRGO – Börsenwert 7 Milliarden USD). Er hält mehrere Patente.

MIT INJIZIERBAREM CBD GEGEN EPILEPSIE:

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) gab bekannt, dass eine Tierstudie an Mäusen eine verlängerte Freisetzung von Cannabidiol („CBD“) in das Blut für mindestens drei Wochen nach einer Verabreichung zeigten. Diese Studie wurde von der Hebrew University of Jerusalem, Israel durchgeführt.

Die Studie, die von Dr. Ahuva Cern, Senior Researcher im Labor von Prof. Barenholz, durchgeführt wurde, wurde in Laboratorien der Hebrew University of Jerusalem an über 35 Mäusen durchgeführt. 21 Tage nach der Injektion fand man noch immer signifikante Mengen an CBD im Blut der Mäuse, die mit einer einzelnen Injektion von liposomalem CBD behandelt wurden.

Diese Ergebnisse sind wesentlich, wenn die orale oder rauchende Verabreichung von CBD verglichen wird, bei der CBD nur für einen Zeitraum von bis zu 36 Stunden nach einer Verabreichung im Blut von Mäusen gefunden wurde.

Da verschiedene Studien die Wirksamkeit von Cannabinoiden bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Zentralnervensystems belegen, kann dies auf Indikationen wie Epilepsie abzielen. IRIS BINCOVICH, CEO INNOCAN PHARMA INNOCAN PHARMA (WKN: A2PSPW)

Weltweit leiden etwa 50 Millionen Menschen an Epilepsie, was sie zu einer der häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit macht. GW Pharma (NASDAQ: GWPH – Börsenwert 3 Milliarden Dollar) ist das bekannteste Unternehmen im CBD-Pharma-Sektor und hat schon ein zugelassenes Medikament (Epidyolex®) gegen das Lennox-Gastaut-Syndrom und das Dravet-Syndrom, zwei schwer zu behandelnden Formen der Kinder-Epilepsie, auf den Markt gebracht. Das Medikament muss zweimal täglich eingenommen werden.

EXOSOMEN: WUNDERWAFFE GEGEN COVID-19?

Diese News brachte das Unternehmen InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) in den Fokus der Anleger:

InnoCan Pharma Collaborates with Tel Aviv University to Develop a New Revolutionary Approach to Treat the COVID-19 Corona Virus with Exosomes-Loaded CBD

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) möchte gemeinsam mit der Universität von Tel Aviv eine Behandlungsmethode gegen Covid-19 erproben. Dazu werden Exosomen (Teilchen, bei der Entstehung von Stammzellen entstehen) mit CBD-Molekülen (aus der Cannabis Pflanze) „beladen”. Exosomen haben die überprüfte Eigenschaft, beschädigte Zellen im Körper zu finden und einen Reparaturprozess einzuleiten. CBD hat nicht nur die Eigenschaft, entzündungshemmend zu sein, es kann auch (nach neuesten Erkenntnissen) die “Pforte”, durch das der Virus in eine Zelle gelangt, blockieren. Mittels Inhalation soll die neuartige Kombination in die von Covid-19 angegriffene Lunge eingebracht werden und diese im besten Fall heilen.

Es gibt zahlreiche Beweise, dass eine Stammzellen- bzw. Exosomentherapie der Schlüssel gegen die Covid-19-Erkrankung sein könnte. Derzeit laufen allein in China drei klinische Versuche, aber auch in den USA gehen Forschungen in die selbe Richtung, und dies mit positiven Ergebnissen. Eine wegweisende klinische Studie des Christ Hospitals in Jersey City, New Jersey, USA, wurde unter dem Titel “Exosomen aus mesenchymalen Knochenmarkstammzellen zur Behandlung von schwerem COVID-19“ veröffentlicht“ (https://pubmed.ncbi.nlm).nih.gov/32380908/).

In dieser Studie wurde die Exosomenlösung „ExoFlo“ 24 Patienten intravenös verabreicht, die infolge einer Covid-19-Infektion weitgehend auf assistierte Beatmung angewiesen waren. Die Überlebensrate betrug 83% und insgesamt erholten sich 71% der Patienten (17/24) und / oder wurden nach durchschnittlich 5,6 Tagen nach intravenöser Verabreichung der Exosomen aus dem Krankenhaus entlassen

MIT CBD GEGEN SCHMERZEN

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) gab kürzlich bekannt, dass 95% der Tester bei Verwendung des Relief & Go OTC-Schmerzlinderungsspray eine Schmerzreduktion erfahren (News)

Schmerzen sind im Leistungssport, durch die ständige Überbeanspruchung von Gelenken, Sehnen und Muskeln, die bedauerliche Regel. Der ebenfalls zum Patent angemeldete Anti-Schmerzspray geht das Problem von drei Seiten an. Durch die Kombination dreier Wirkstoffe, Menthol, Magnesium und CBD, soll eine sehr effektive Behandlung möglich sein. Wobei zu erwähnen ist, dass Magnesium normalerweise nur oral eingenommen wird, aber durch eben die patentierte Formel kann es direkt durch die Haut zum Wirkungsbereich gelangen.

CBD-HAUTPFLEGEPRODUKTE

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) meldete vor Kurzem, dass ihr SHIR Premium-CBD-Gesichtsserum in einer klinischen Studie Falten bei einer vierwöchigen Behandlung um 90% reduziert hat (News).

FAZIT:

Natürlich liegt kurzfristig der Hauptfokus auf Covid-19-Forschungen. Diese hat aufgrund der Aktualität natürlich eine sehr hohe Breitenwirkung. Dadurch erreicht InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) ein Anlegerpublikum, das diese Aktie auf den ersten Blick übersehen hätte. Das hochkarätige Management, das die Entwicklung des Unternehmens lenkt, sollte in der Lage sein, auch die weiteren Produkte und Entwicklungen ins rechte Licht zu rücken, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) schnell eine große Fangemeinschaft entwickeln könnte.

Die CBD-Liposomen-Injektion hebt ein großes Manko auf, das CBD-Konsumenten derzeit in Kauf nehmen müssen: die geringe Bioverfügbarkeit im menschlichen Körper! Erst mit einer hohen Bioverfügbarkeit kann CBD seine beinahe wundertätigen Wirkungen wirklich entfalten.

Hoffen wir auf ebenso wundertätige Wirkungen fürs Depot…

Helmut Pollinger

