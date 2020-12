Kann die Infineon-Aktie den kurzfristig unterbrochenen Höhenflug wieder aufnehmen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Obwohl auch die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) am 21.12.20 um bis zu 4,70 Prozent abgestürzt war, befindet sie sich seit ihrem Märztief bei 10,13 Euro in einem soliden Aufwärtstrend. Immerhin legte die Aktie bis zum 17.12.20 um mehr als 200 Prozent auf bis zu 31,17 Euro zu. Am 22.12.20 scheint sich die Infineon-Aktie vom Kursrückgang des Vortages wieder zu erholen und startete im Bereich von 30,41 Euro in den Handelstag.

Für Anleger, die der von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 34,50 Euro (J.P.Morgan Chase) zum Kauf empfohlenen Infineon-Aktie nach dem gestrigen Kursrückgang in den nächsten Wochen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.