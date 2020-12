Und was braucht man für alle diese hochfliegenden Pläne? Geld! Neben den Mitteln aus der Kapitalerhöhung im Vorfeld des Börsenlistings gibt es nun auch von der Europäischen Entwicklungsbank Mittel für die Verwirklichung der ehrgeizigen Pläne. Und das in Form von “eigenkapita-lähnlichen” Geldern, wie es in Everfuels Presseerklärung heisst.

Infrastruktur in Dänemark für H2-Versorgung des Mobilitätssektors wird finanziert

Und die EIB verfolgt mit den 20,7 Mio EUR Investitionsmitteln konkret das Ziel die Produktion und Verteilung von Wasserstoff anfänglich in Dänemark, später europaweit zu fördern. Hierfür gibt es natürlich EU-Förderprogramme: Die Mittel kommen für die “Future Mobility” gefördert durch die Connecting Europe Facility (CEF) und das NER300 Programm der europäischen Kommission.

Wasserstoff für öffentlichen und Schwerlast-Verkehr

Und Everfuel wird initial den H2-Ausstoss von bestehenden Chemiewerken für den öffentlichen Transport verwenden und parallel in den nächsten zwei Jahren ihren eigenen Elektrolysestandort in Frederica errichten. Weiterhin wird Everfuel ein Distributionsnetzwerk mit Tankanlagen und notwendigen weiteren Infrastrukturelemente errichten. Mit dem Ziel in ganz Dänemark die Versorgung mit Wasserstoff für Busse und LKW sicherzustellen. Erst das Angebot einer Alternative schaffe die Nachfrage nach grüner Energie anstelle der fossilen Lösungen.

Und Anders Bertelsen, CFO of Everfuel, erläutert: “Partnerships with strong European institutions play a pivotal role inmaking green hydrogen for zero-emission mobility commercially available,drivingelectrification of the European transportation sector and creatinga sustainable future. We are therefore very pleased tohavefirst secured grants from CEF through H2BusEurope and now financing from the EIB, which enableus toensurehydrogen productionanddistribution and establishstations in Denmark to fuel buses and other heavy-duty vehicles.”