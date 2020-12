Biontech – sehen wir das Goldilocks-Szenario?

Liebe Leser, bei 13.750 Punkten im DAX letzte Woche hatten wir 50% Cash in unseren Depots. Die höchste Quote seit März 2020! Jetzt ist Zeit, diese Liquidität einzusetzen. Stück für Stück. Der Depotstart 2021 sollte mit voller Power passieren und wir ziehen ihn partiell jetzt vor. (Ein Neuzugang hat 200% Gewinnpotenzial und der DAX kann extrem weit nach unten und oben schwanken. Genial oder? Warum? Wir handeln Sentiments und der VDAX-New schoss am Montag auf 33 Punkte. Prima. Es ist ein wenig Angst im Markt, genau dann werden wir aktiv.

Wenn andere nervös werden, kaufen wir. Wenn der Markt zu positiv ist, geben wir. So kommen wir auf unsere Depotperformance, so konnten wir 2020 voll reussieren. Und jetzt kommen die neuen Trades, mit unserem Adventskalender on top. Unsere Empfehlung Biontech am Freitag wieder zu nehmen – übrigens heute wieder sehr solide und zuverlässig beim Smartbroker und auf Gettex an der Münchner Börse gehandelt während andere durchaus schwächelten heute – Treffer. Zoom? Haben wir einen Discount-Call im Kalender gehabt.