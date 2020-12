Anlegerverlag Bayer: Kursziel endlich wieder in Sicht! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.12.2020, 10:48 | 69 | 0 | 0 22.12.2020, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das sind mal hervorragende Aussichten für die Aktie der Bayer AG! Nachdem man vor wenigen Tagen kurz vor der strategisch wichtigen Marke von 50 Euro gestoppt wurde, nimmt die Aktie wieder ordentlich Fahrt auf. Diesmal will man sich so schnell nicht vom Thron stoßen lassen und wieder zu alten Mustern zurückkehren. Die Aktie geht hoch wie lange nicht mehr! Anleger-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie den Sonderreport hier kostenlos herunterladen. Aktuell wird die Bayer-Aktie davon beflügelt, dass ein großer Deal ins Haus steht. Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres soll eine Anlage des Pharmakonzerns an einen chinesischen Konkurrenten veräußert werden. Kaufpreis: sagenhafte 150 Millionen Euro! Für die Anleger gefundenes Fressen, um das Vertrauen in die Aktie zurückzugewinnen. Hier werden wohl noch große Gewinne zu holen sein! Und nach diesem Prinzip entwickelt sich heute auch die Aktie. Das Wertpapier kann satt zulegen und die Konkurrenz in seinem Schatten halten. Wie weit kann es für Bayer noch nach oben gehen? Die Aktionäre scheinen den Mut für diese Aktie wieder gefunden zu haben. Das zeigt sich am aktuellen Aufschwung von 2,15 Prozent und somit 1,01 Euro. Der neue Kurswert steigt somit auf 47,82 Euro! Fazit: Bei Bayer ist also einiges los. Aber zählt die Aktie zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



