^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Research Update/Patent First Graphene Limited: Fortschritte bei der Wasserstofferzeugung und bei Batteriematerialien auf Graphenbasis

First Graphene Ltd ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") informiert in Zusammenarbeit mit Kainos Innovation Ltd (UK) über die bisherigen Fortschritte auf dem innovativen Weg zu grünem Wasserstoff und Materialien in Batteriequalität.



Die wichtigsten Punkte



- First Graphene Ltd erhält die Zuschusszahlung von InnovateUK (britische Regierung).



- Der Technologietransfer ist im Gange und wird von Dr. Richard Price der Kainos Innovation Ltd. aktiv unterstützt.



- Ein vollständig finanzierter Forschungstechniker wurde ernannt.

- Das britische Patentamt hat bestätigt, dass im Vereinigten Königreich ein exklusiv lizenziertes Prozesspatent erteilt wird.



- Eine Patentanmeldung für die Herstellung neuartiger Batteriematerialien wurde eingereicht.



- Am GEIC werden zusätzliche Laborflächen erworben.



Das Unternehmen hat den ersten Vertrag mit InnovateUK erfolgreich abgeschlossen und erhält die erste Zuschusszahlung. Herr George Danczuk wurde zum voll finanzierten Forschungstechniker ernannt, um in den britischen Labors des Unternehmens im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester zu arbeiten.



Dr. Richard Price (Kainos Innovation Ltd), der Erfinder der Technologie, und kostengünstige Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien direkt in Graphenmaterialien und Wasserstoffgas umwandelt, arbeitet aktiv mit dem First Graphene-Team zusammen. Dr. Price verfügt aus seiner langjährigen Tätigkeit bei Shell Research über umfangreiche Erfahrung in der Chemie von Erdölprodukten. Darüber hinaus wird First Graphene die Mittel der InnovateUK nutzen, um zusätzliche Laboreinrichtungen für dieses Projekt zu erwerben.

Der Technologietransfer von Kainos Innovation zu First Graphene Ltd beginnt Anfang Januar 2020 und konzentriert sich zunächst auf die Herstellung von Proben der neuartigen Materialien in Batteriequalität zum Konzeptnachweis (Proof of Concept).



Im letzten Monat haben First Graphene Ltd. und Kainos Innovation Ltd. ihre Position im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum in Bezug auf das Projekt gestärkt. In Vereinigten Königreich wurde eine Patentanmeldung eingereicht, die die Herstellung neuartiger Batteriematerialien abdeckt. Unabhängig davon hat das britische Patentamt auch bestätigt, dass im Vereinigten Königreich die Patentanmeldung für den Produktionsprozess im Januar 2021 erteilt wird.