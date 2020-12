Das Office nach Corona - ein Paradigmenwechsel der Arbeitsplatzkultur

Köln (ots) - Nicht nur der aktuelle Lockdown macht deutlich: Das Homeoffice wird

ein Teil unserer künftigen Arbeitswelt. Doch wie sieht die Arbeitswelt der

Zukunft aus? Wie werden wir die Zusammenarbeit künftig gestalten? Und wie kann

das Büro für die Mitarbeitenden zur "Kulturtankstelle" werden und zur

Mitarbeiterbindung beitragen?



Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® und der Hausacher

Bürodienstleister Streit Service & Solution geben mit einem integrativen

Prozessmodell Antworten auf diese Fragen. Für Unternehmen werden vier

Kernbereiche in den Fokus rücken: Kultur, Führung, Raum und Technik!





Die Begriffe Home und Office waren in früheren Zeiten nicht nur semantischervoneinander getrennt, vielmehr definierten sie eine Grenze zwischen zweiLebensbereichen der Menschen.Mit Beginn der Coronakrise hat sich all dies verändert, wurde die Pandemienotgedrungen zum Treiber alternativer Arbeitsformen, wurde der heimischeKüchentisch zum Arbeitsplatz, die Kaffeepause digital. Mitarbeitende wieUnternehmen wurden damit vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. AktuelleUmfragen und zahlreiche Studien belegen nun, dass es nicht nur vielenUnternehmen gelungen ist, die diversen Hürden bei der Organisation und Umsetzunghybrider Arbeitsweisen erst einmal zu meistern, sondern immer mehr Mitarbeitendedie Vorteile des Arbeitens von Zuhause zu schätzen wissen. Laut einer Studie derUniversität Konstanz, bei der 699 Personen befragt wurden, wünschen sich 92 %der Befragten auch nach der Coronakrise weitere Homeoffice Möglichkeiten; 42 %könnten sich hier sogar 2 bis 3 Tage in der Woche vorstellen.Auch wenn einige Großunternehmen hybride Arbeitsweisen schon lange erfolgreichpraktizieren, fehlt es der Mehrzahl der Unternehmen jedoch an Strategien undKnow-how für den Einstieg in die Arbeitswelt der Zukunft. Aber wie sieht dieseArbeitswelt nach Corona aus? Wie werden wir die Zusammenarbeit künftiggestalten? Welchen Raumbedarf werden wir überhaupt noch haben, wenn ein Teil derMitarbeitenden aus dem Homeoffice arbeitet und vor allem, wie muss diesergestaltet sein? Welche Bedeutung hat Raum, wenn er zum identitätsstiftendenMoment im Sinne einer Gemeinschaft von Mitarbeitenden werden soll?Hier setzt das Kooperationsprojekt von Great Place to Work® und Streit Service &Solution an. Ende Juli veranstalteten sie einen gemeinsamen Experten Roundtablezur Frage, wie sich die Arbeitswelt verändern wird. Bereits kurz nachVeröffentlichung war die Online-Veranstaltung mit über 100 Teilnehmendenausgebucht. Ein Zeichen dafür, dass viele Unternehmen verstanden haben, dass sie