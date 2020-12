Herausforderung E-Rechnungsverordnung / Was Unternehmen wissen müssen und wie Softwarelösungen bei der Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Rechnungsstandards helfen

Jena (ots) - Seit nahezu einem Monat gilt die Verordnung über die elektronische

Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes

(https://ots.de/MIRoJ5) - kurz E-Rechnungsverordnung - der Bundesregierung.

Damit stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung ihre Rechnungsprozesse

schnellstmöglich zu digitalisieren. Lesen Sie im Folgenden, was Rechnungssteller

grundsätzlich zu den gesetzlich geforderten Standards wissen müssen und wie

Softwarelösungen ihnen bei den notwendigen Veränderungen helfen können.



Meilenstein in Richtung Digitalisierung





Seit dem 27. November 2020 sind alle Unternehmer, die im Auftrag des Bundestätig sind, verpflichtet, ihre Rechnungen elektronisch in den Formaten XRechnungund ZUGFeRD zu erstellen und zu übermitteln. Dem zugrunde liegt die so genannteE-Rechnungsverordnung, die die Automatisierung im Finanz- und Rechnungswesenvorantreibt und damit ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der Bundesregierungin Richtung Digitalisierung ist. Digitale Rechnungsprozesse helfen langfristig,Bürokratie abzubauen und so Prozesse in der öffentlichen Verwaltung und derfreien Wirtschaft zu optimieren. Zunächst aber bedeutet die neue Verordnung fürviele Unternehmen Veränderung. Es gilt, sich mit den neuen Standardsauseinanderzusetzen, die eigenen Prozesse zu analysieren und die ideale Lösungzur Digitalisierung zu finden.Was ist eine Rechnung in elektronischem Format?Bislang wurden im allgemeinsprachlichen Gebrauch pdf-Dokumente, Scans vonRechnungen oder Bilder als elektronische Rechnungen bezeichnet. Dies aber warnur der Anfang elektronischer Rechnungsstellung und -verarbeitung. Die nun nachder E-Rechnungsverordnung geforderten Dokumente entsprechen bestimmtenstrukturierten elektronischen Formaten, die die automatische Verarbeitung desDokuments möglich machen.Was sind XRechnung, ZUGFeRD und CEN-Modell?Momentan haben sich in Deutschland und Europa zwei Formate ...HIER LESEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG: HerausforderungE-Rechnungsverordnung / Was Unternehmen wissen müssen und wie Softwarelösungenbei der Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Rechnungsstandards helfen(https://www.juston.com/portfolio_page/herausforderung-e-rechnungsverordnung/)