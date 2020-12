Am 23.12. tritt neues Gesetz zur Teilung der Maklercourtage in Kraft

München (ots) - Immobilieneigentümer werden künftig verstärkt die Leistungen von

Maklern unter die Lupe nehmen, weil sie künftig an den Provisionskosten hälftig

beteiligt werden. Für Makler erhöht sich damit der Erklärungszwang, warum die

eigene Leistung einen Mehrwert stiftet. Das erwartet der Immobilienvormarkt

Scoperty mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Teilung der Maklercourtage am

23. Dezember. "Das neue Gesetz stärkt die Mündigkeit von Verbrauchern", sagt Dr.

Michael Kasch, Geschäftsführer der Scoperty GmbH ( http://www.scoperty.de/ ).

Der Experte geht davon aus, dass Eigentümer von Maklern und anderen

Dienstleistern künftig eher nach Bedarf verschiedene Leistungsbausteine abrufen

werden. Eine Folge sei dann, dass nur bestimmte Einzelleistungen bei der

Transaktionsunterstützung vergütet werden.



Das Gesetz selbst ist laut Scoperty lediglich ein Faktor, der den Markt

verändert. Verbraucher wollen generell selbst aktiver werden, was sich vom

Online-Banking bis zur Online-Konfiguration beim Autokauf in vielen

Lebensbereichen zeige. "Die Digitalisierung treibt diese Entwicklung voran. Das

Internet ermöglicht Hilfe zur Selbsthilfe. Wo benötige ich Hilfe und was kann

ich selbst machen? Je nachdem, wie jeder diese Fragen für sich beantwortet, wird

er den Wert des Maklers für sich neu bemessen", sagt Kasch. Makler, die weniger

Leistungen anbieten oder ihren Mehrwert nicht verargumentieren können, werden es

schwerer haben. Verkäufer werden sich mit Inkrafttreten des Gesetzes fragen: Was

ist mir die Leistung des Maklers wert?