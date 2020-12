Anlegerverlag Bei Steinhoff ertönt das Signal zur Attacke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.12.2020, 11:32 | 47 | 0 | 0 22.12.2020, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Steinhoff feiern heute die Bullen. Die Aktie liegt immerhin rund zwölf Prozent in der Gewinnzone. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft? Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund einunddreißig Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 0,08 EUR liegt der Hochpunkt. Die Situation bleibt also angespannt. Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,05 EUR verläuft. Steinhoff liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist. Fazit: Wie geht es bei Steinhoff jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer