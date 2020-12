EU-Investitionsoffensive zur Gebäudemodernisierung schafft Anlagechancen Gastautor: Simon Weiler | 22.12.2020, 11:49 | 35 | 0 | 0 22.12.2020, 11:49 | Die Investitionen in die Renovierung des Gebäudesektors seien entscheidend, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auszugleichen und vor allem die ökologische Wende herbeizuführen. Denn auf Gebäude entfielen bislang mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissionen in der EU (36 Prozent) und etwa 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs, so die beiden Experten. „Im Bestreben der EU ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen, hat die Politik erkannt, dass radikale Maßnahmen notwendig sind, die über den Energiesektor hinausgehen." Für die im Oktober definierte EU-Strategie zur Gebäuderenovierung seien erhebliche Investitionen erforderlich. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 um 60 Prozent und der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung um 18 Prozent sinken. „Zusätzlich werden einige Mitgliedstaaten wahrscheinlich ihre eigenen nationalen Renovierungspläne erarbeiten“, schreiben die Experten. Zwar stehe ein konkreter Finanzierungsplan noch aus, doch die EU habe ermittelt, dass jährliche Investitionen von rund 275 Mrd. Euro erforderlich sind. Carzana und Luna gehen davon aus, dass sich die Finanzmittel wahrscheinlich aus öffentlichen Fördermitteln und privaten Investitionen, gefördert durch steuerliche Anreize und andere politische Initiativen, zusammensetzen werden. Die Aktienkurse spiegeln nach Ansicht von Columbia Threadneedle die positiven Auswirkungen dieser Investitionsoffensive noch nicht vollumfänglich wider. „Der erwartete große Umfang der politischen Initiativen und Anreize dürfte in Kombination mit erheblichen öffentlichen Geldern beträchtliche Investitionsströme in Gebäuderenovierungen zur Folge haben“, schreiben Carzana und Luna. Es sei zu erwarten, dass die Aktienkurse einiger Unternehmen aus diesen Sektoren entsprechend steigen werden. Laut den Experten seien etwa Hersteller von Heizungs- und Kühlungssystemen interessant. „Besonders rosig sind die Aussichten für Aktien führender Dämmstoffanbieter.“ Nach Auffassung von Carzana und Luna dürfte der Markt bereits vor Änderung der Rechtsvorschriften beginnen, die Aktienchancen einzupreisen. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



