"Wirtschaftliche Erholung auf Pre-Covid-19-Niveau" | Spängler IQAM Invest blickt optimistisch in Richtung 2021 Gastautor: Simon Weiler | 22.12.2020, 11:56 | 30 | 0 | 0 22.12.2020, 11:56 | Spängler IQAM Invest erwartet bis Ende 2021 wirtschaftliche Erholung auf Pre-Covid-19-Niveau Der Jahreswechsel 2020/21 ist in der westlichen Welt gekennzeichnet von einer intensiven Phase der Pandemiebekämpfung. Seitdem die Weltgesundheitsorganisation Anfang März 2020 den Ausbruch der Covid-19-Pandemie bekannt gegeben hat, haben restriktive staatliche Maßnahmen die nationalen Wirtschaftskreisläufe und den internationalen Handel erheblich beeinträchtigt. „Nur den entschlossenen Maßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik ist es zu verdanken, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Restriktionen auf den Finanzmärkten bisher kaum negativ zu spüren sind“, so Dr. Thomas Steinberger, CIO und Geschäftsführer von Spängler IQAM Invest. Die Einkommen der notleidenden Haushalte und Unternehmen werden durch enorme Transferzahlungen, die Anleihemärkte durch massive Kaufprogramme der Notenbanken, und die Aktienmärkte vor allem durch die Beschleunigung des strukturellen Wandels in der aktuellen Krise unterstützt. „So können viele Investoren trotz des enormen wirtschaftlichen Schocks und der hohen Volatilität der Märkte im abgelaufenen Jahr mit Gewinnen und zumindest ohne größere Verluste ins neue Jahr starten“, so Steinberger weiter. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer