FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Der nahende Start der Impfkampagne hierzulande macht Mut, zumal erwartet wird, dass die Impfung auch gegen die neue Variante des Coronavirus wirksam sein dürfte. Nach dem dreiprozentigen Rückschlag am Montag legte der Dax am Dienstagmittag um 1,03 Prozent auf 13 382,82 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,69 Prozent auf 30071,77 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,40 Prozent.

"Grundsätzlich werden die Nachrichten über die neue Virus-Variante positiv überlagert von den noch in dieser Woche in Europa startenden Impfungen", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. Jeder Tag bedeute dann einen Fortschritt, "da Tausende von Menschen gegen das Virus immun werden und somit mögliche neue Corona-Infektionswellen immer flacher ausfallen dürften". Nachdem in Großbritannien bereits geimpft wird - und inzwischen auch in den USA -soll es in Deutschland am Sonntag losgehen.

Ein klein wenig trübte die Stimmung das weitere Gezerre im Brexit-Streit. So lehnte die Europäische Union (EU) bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen die jüngsten Zugeständnisse von Großbritannien in Sachen Fischerei laut EU-Kreisen ab. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf nicht genannte EU-Offizielle.

Mit wichtigen Nachrichten standen am Dienstag eher Aktien aus der zweiten und dritten Reihe im Fokus. So zählten im Nebenwerte-Index SDax die Anteilsscheine von Hornbach Holding mit knapp 9 Prozent Plus und deren Heimwerker-Tochter Hornbach Baumarkt mit knapp 5 Prozent Plus zu den Favoriten. Die Unternehmen profitierten auch im dritten Geschäftsquartal von einer weiter hohen Nachfrage. Zudem wurde - trotz der Verkaufsbeschränkungen durch den neuen Lockdown - die Anfang November angehobene Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2020/21 bestätigt.

Die Papiere von Aixtron stiegen im MDax um 4,2 Prozent und erreichten den höchsten Stand seit Mai 2018. Der LED- und Chipindustrieausrüster hatte am Vorabend darüber informiert, dass Christian Danninger im Jahresverlauf 2021 Finanzchef (CFO) wird. Laut der Commerzbank bringt Danninger, der Finanzchef in zwei Unternehmen der chinesischen Sany-Gruppe war, "wichtige Erfahrungen" ein./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---