Dresden (ots) - Unternehmertherapeutin Ute Wagner beklagt eklatante

wirtschaftliche Misere der Therapeuten / "heilmitteltherapeutische Versorgung in

Deutschland nicht mehr flächendeckend gewährleistet" / Praxisinhaber können mit

"UThE" Gewinn und Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessern



"Es wird Zeit, dass sich Therapeuten aus ihrer erlernten Hilflosigkeit befreien

und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit endlich selbst in die Hand nehmen." So

kommentiert die Unternehmerin Ute Wagner den aktuellen Stand der

Vergütungsverhandlungen zwischen den Berufsverbänden der Logopäden und dem

GKV-Spitzenverband. Die Einigung auf zunächst 10 % mehr Vergütung für

Therapeuten sowie weitere 3,5 % in den nächsten drei Jahren nannte die Dresdner

Logopädin "einen Schlag ins Gesicht, der Therapeuten endlich aufwachen lassen

sollte". Nach verschiedenen Berechnungen müssten die bisherigen

Mangelvergütungen und die gravierenden Auswirkungen durch die Corona-Pandemie

mit rund 58 % gegenfinanziert werden.









Mit ihrem Zorn und ihrer Maximalforderung steht die 53-jährige erfahrene und

über die Grenzen von Sachsen hinaus renommierte Logopädin nicht allein. Die seit

Jahren mangelhafte Vergütung der Heilmittelerbringer, die zuletzt auch ein

Wirtschaftlichkeits-Gutachten von elf Heilmittelverbänden belegte, hat in der

Heilmittelbranche zu einem massiven Fachkräftemangel, sinkenden Schülerzahlen

für Therapiefachberufe und zu einer Abwanderung aus dem Beruf geführt. Wagner

bringt es auf den Punkt: "Praxen balancieren ständig am wirtschaftlichen

Abgrund, brennen im Sandwich zwischen Überleben und Therapieren völlig aus und

können ihren eigenen Anspruch, den Patienten vollends gerecht zu werden, kaum

noch erfüllen." Vielen gesetzlich Versicherten sei kaum bewusst, "dass eine

flächendeckende Absicherung mit einem professionellen und qualitativ

hochwertigen Therapieangebot, wie man es für Deutschland annehmen sollte, schon

länger nicht mehr gewährleistet ist", so die Mutter einer heute 31-jährigen

gehörlosen Tochter.



"Preisunterschiede von bis zu 900 Euro - Ambulante Praxen bluten aus"



Bisherige Versuche, die eklatante wirtschaftliche Misere der Therapeuten zu

beheben und die breite Öffentlichkeit für die Problematik zu sensibilisieren,

haben nach Ansicht Ute Wagners außer Aktionismus bislang wenig gebracht. Das

zeigten auch die aktuellen Verhandlungsergebnisse. Die bundeseinheitlichen

Vergütungen aus Mitte 2019 sind Wagner zufolge "bei Weitem nicht ausreichend, um Seite 2 ► Seite 1 von 2



