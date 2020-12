NORDLB belässt MERCK KGAA auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Merck KGaA auf "Halten" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. 2020 sei ein schwieriges Jahr für die Chemiebranche gewesen und die Überwindung der Coronakrise werde noch geraume Zeit brauchen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Von den verhaltenen Einschätzungen der Unternehmen und des Verbandes der Chemischen Industrie (VSI) zu den Geschäftsaussichten sei in den Aktienkursen nach dem gut gelaufenen europäischen Branchenindex nichts zu sehen. Eine Konfrontation mit der Realität könnte daher spätestens mit den Geschäftszahlen für 2020 sowie nach ersten Unternehmensausblicken für 2021 zu empfindlichen Kurskorrekturen führen. Daher bleibe das Sektorrating negativ./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 10:19 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / 10:29 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.