DE30: Märkte erholen sich nach gestrigem Ausverkauf

++ Europäische Märkte notieren am Dienstag höher ++ DE30 scheitert am Widerstand bei 13.420 Punkten ++ EasyJet verzögert Auslieferungen von Airbus-Jets ++



Die europäischen Aktienmärkte erholen sich am Dienstag nach den gestrigen Kursverlusten. Wichtige Indizes aus Europa notieren über 1% höher. Der britische FTSE 100 (UK100) ist ein Nachzügler, da er nur um 0,4% zulegt. Das US-Konjunkturpaket wurde vom US-Kongress verabschiedet und wartet nun auf die Unterschrift von Präsident Trump. In der europäischen Politik ist die Situation unverändert - ein Brexit-Deal wurde nicht erreicht und die EU hat das letzte Kompromissangebot des Vereinigten Königreichs zur Fischerei abgelehnt.

Quelle: xStation 5

Der DE30 setzt heute zu einer Erholung an, nachdem gestern starke Verluste verbucht wurden. Der Index fand gestern Unterstützung an der Aufwärtstrendlinie und begann, die Verluste wieder auszugleichen. Der DE30 schaffte es über Nacht nicht, die Widerstandszone bei 13.420 Punkten zu durchbrechen und begann während der asiatischen Sitzung, sich nach unten zu bewegen. Zu Beginn des europäischen Handels gelang es ihm jedoch, an der Unterstützungszone bei 13.250 Punkten abzuprallen, und er erholte sich erneut in Richtung des oben genannten Widerstands. Bisher ist kein Ausbruch nach oben erfolgt und der Index könnte in der Handelsspanne zwischen 13.250 und 13.420 Punkten gefangen bleiben, bis ein größerer Katalysator auftaucht. Sollten wir einen Ausbruch über die obere Grenze der Handelsspanne sehen, wären die Corona-Hochs in der Nähe des 127,2% Retracements der Oktober-Korrektur das erste Ziel für die Bullen.

DE30-Mitglieder um 11:14 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

Der neue Stamm des Coronavirus beginnt die Handelsströme zu stören. DHL, die Tochtergesellschaft der Deutschen Post (DPW.DE), kündigte an, dass sie die Paketzustellung nach Großbritannien aufgrund neu auferlegter Beschränkungen vorübergehend einstellen werde. Ein ähnlicher Schritt wurde von der Royal Mail, dem britischen Postdienstleister, in Bezug auf Pakete, die auf das europäische Festland versandt werden, unternommen.

Volkswagen (VOW1.DE) erzielte eine Einigung mit der Gewerkschaft im Bereich MAN Energy Solutions. Der Pakt sieht eine Restrukturierung und deutliche Kostensenkungen bis 2023 vor. Das Unternehmen signalisierte, dass es plane, die Einheit für mindestens 4 Jahre zu behalten, nachdem es darum kämpfte, sie in 2019 und Anfang 2020 zu verkaufen.

EasyJet hat beschlossen, die Flugzeugauslieferungen von Airbus (AIR.DE) zu verschieben. Die britische Low-Cost-Airline wird im Jahr 2021 keine Airbus-Jets übernehmen, während 22 Flugzeuge, deren Auslieferung für den Zeitraum von 2022 bis 2024 geplant war, auf 2027 bis 2028 verschoben wurden.

Airbus (AIR.DE) musste gestern inmitten der Virus-Panik einen Schlag einstecken, konnte aber Unterstützung am Swing-Level finden, das durch das lokale Hoch von Anfang Juni und das 38,2% Retracement des Ausverkaufs von Anfang des Jahres markiert wird. Die Aktie notiert im Tagesverlauf leicht schwächer, nachdem die Unternehmensnachrichten in Bezug auf die Flugzeugauslieferungen negativ ausgefallen sind. Sollten wir einen Ausbruch unter die Unterstützung des 38,2% Retracements sehen, könnten die Dinge unangenehm werden. Bis dahin könnten Investoren die laufende Abwärtsbewegung jedoch als Korrektur betrachten. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.