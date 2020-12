Infortrend gewinnt auch dieses Jahr wieder Storage Awards

Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.c

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände des Jahres 2020 wurde die diesjährige

Verleihung der Storage Awards virtuell abgehalten, was Anbieter, Wiederverkäufer

und Vertriebspartner der Speicherbranche anlockte. Die Auszeichnungen werden von

mehr als 20.000 Storage Magazine-Lesern und Website-Besuchern gewählt. "Die

Auszeichnung "Editor's Choice - Company" geht in diesem Jahr an das Unternehmen,

über das wir in den letzten zwölf Monaten im Magazin viel berichtet haben, nicht

nur in Bezug auf Produktankündigungen, sondern auch auf das Wachstum des

Unternehmens selbst - Infortrend... Und nur als Beweis für das, was ich gerade

gesagt habe, indem ich die Produkte dieses Unternehmens buchstäblich in den

höchsten Tönen gelobt habe, ist der Gewinner der Auszeichnung "Cloud Product of

the Year" Infortrends EonStor GS Gen2", sagte David Taylor, der Herausgeber des

Pressekontakt:



Winnie Tsai

+886-2-2226-0126 #8557

winnie.tsai@infortrend.com



Das Siegerprodukt, EonStor GS Gen2, ist eine hochverfügbare Hybrid-Cloud-Lösung,die ausschließlich für Unternehmen entwickelt wurde. Es integriert SAN- undNAS-Services sowie Cloud Gateway, um On-Premises-Storage mit verschiedenenCloud-Storages zu verbinden. Unternehmen können ihre Daten auf Datei- undBlockebene mit der gewünschten Häufigkeit zwischen dem GS und der Cloudsynchronisieren, sodass entfernte Kollegen über gängige Protokolle Zugrifferhalten und mühelos an denselben Dateien und Anwendungen zusammenarbeitenkönnen."Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder zwei Auszeichnungen vomStorage Magazine gewonnen haben! Es ist eine große Ehre, eine solchprestigeträchtige Anerkennung für unsere Bemühungen zu erhalten, und beideAuszeichnungen ("Editor's Choice - Company" und "Cloud Product of the Year")bestätigen, dass wir mit der Entwicklung von EonStor GS als umfassendeHybrid-Cloud-Lösung für Unternehmen auf dem richtigen Weg sind", sagt Frank Lee,Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor GS Gen2 (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20201222&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20201222PR&utm_content=002)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und produziert seit 1993 Speicherlösungen.Mit einer starken Betonung auf hausinternem Design, Testen und Fertigung bietetInfortrend Storage Leistung und Skalierbarkeit mit den neuesten Standards,benutzerfreundliche Datendienste, persönlichen After-Sales-Support und einenunübertroffenen Wert. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen vonInfortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen sind das Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.com