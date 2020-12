Berlin (ots) -



- 150 Millionen Einweg-Plastikpaletten zum Transport von Pflanzen lassen

Müllberge besonders zur Weihnachtszeit anwachsen

- Mehrweg-Transportverpackungen sind die Lösung, denn sie sparen Ressourcen und

schützen das Klima

- DUH fordert Mehrwegquote für Transportverpackungen und Abgabe von mindestens

20 Cent auf Einweg



Zum Weihnachtsfest stehen erneut millionenfach Amaryllis oder Weihnachtssterne

in deutschen Haushalten und tragen nicht nur zu einer festlichen Stimmung bei,

sondern leider auch zu besonders großen Plastikmüllbergen. Zum Transport der

Pflanzen vom Erzeuger zum Händler werden zu 95 Prozent besonders unökologische

Einweg-Paletten aus Plastik eingesetzt, obwohl es auch Mehrwegalternativen gibt.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert deshalb Pflanzenhändler, Baumärkte und

Lebensmitteleinzelhändler auf, endlich Mehrweg- statt

Einweg-Transportverpackungen zu verwenden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze

muss die Händler durch gesetzliche Vorgaben zum Einsatz von Mehrweg

verpflichten. Hierzu zählen die Festlegung einer Mehrwegquote von 70 Prozent für

Transportverpackungen bis 2025 und eine Abgabe auf Einwegpaletten in Höhe von

mindestens 20 Cent.





"In Supermärkten und bei großen Baumarktketten wird viel über Abfallvermeidunggesprochen, aber die einfachsten Dinge werden nicht umgesetzt. Insbesondere beimTransport von Pflanzen vom Erzeuger zum Händler können problemlosMehrwegpaletten eingesetzt werden. Der Transport von Schnittblumen läuft bereitsseit vielen Jahren fast ausschließlich mit Mehrwegbehältern. Beim Transport vonPflanzen wäre das auch möglich. Umweltministerin Svenja Schulze darf dasunökologische Treiben von Aldi, Lidl, Obi & Co. nicht länger dulden und mussdurch eine Mehrwegquote für Transportverpackungen und eine Abgabe auf Einweg denHandel zur Räson bringen" , fordert die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Allein Lidl ist jährlich für 7,5 Millionen Plastik-Einwegtrays verantwortlich.Beim Baumarkt toom fällt mit jährlich 8 Millionen Einwegtrays noch mehrPlastikmüll an. Dabei gibt es längst praktikable Mehrweg-Transportverpackungen,die hunderte Male wiederverwendet werden können. Bei Produktverpackungen in denVerkaufsregalen existiert inzwischen ein relativ großes Bewusstsein fürunnötiges Plastik, aber beim nicht ganz so offensichtlichen Transport vonPflanzen wird gesündigt. Das passt nicht zusammen" , kritisiert der DUH-Leiterfür Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Mehrwegverpackungen führen im Pflanzenhandel bislang ein Nischendasein, obwohlsie unnötige Abfälle vermeiden, Ressourcen einsparen und im Vergleich zu Einwegcirca 30 Prozent weniger CO2 verursachen. 95 Prozent der Schnittblumen werdenbereits seit Jahren problemlos in Mehrwegbehältern transportiert, auch überLändergrenzen hinweg. Für den Transport von Obst, Gemüse und auch Fleisch werdenebenfalls ganz überwiegend Mehrwegkisten eingesetzt. Die bislang vorhandeneInfrastruktur von Zentrallagern und Spülstraßen fürMehrweg-Transportverpackungen könnte ebenfalls in besonders effizienter Weisefür Pflanzentransportbehälter genutzt werden. Neben ökologischen Gründen lohntes sich für den Handel auch aus wirtschaftlicher Perspektive, aufMehrweg-Transportverpackungen zu setzen: deren Einsatz ist deutlich günstigerals der ständige Neukauf von Einwegverpackungen.Links:Hintergrundinformationen und politische Forderungen:https://www.duh.de/projekte/pflanzenhandel/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, mailto:metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, mailto:fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Matthias Walter, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/4797383OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.