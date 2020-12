Die Corona-Pandemie greift weltweit immer weiter um sich. Die Hoffnungen auf die Impfungen mit dem vom Mainzer Biotechunternehmen BioNTech entwickelten Impfstoff BNT162b2 sind dementsprechend groß. Doch vor einigen Tagen machte die Horrormeldung einer Virus-Mutation in Großbritannien die Runde. Europa hat daraufhin sämtliche Grenzen zur Insel dicht gemacht. Jetzt gibt es aus Mainz Entwarnung…

Wie BioNTech-Chef Ugur Sahin soeben zu Protokoll gab, geht er davon aus, dass der Impfstoff mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gegen die neue Variante des COVID-19-Virus schützt. In den kommenden zwei Wochen werden man intensiv testen, um Gewissheit zu haben. Und selbst wenn der ursprüngliche Impfstoff BNT162b2 gegen die Mutation nicht hilft, könne man in rund sechs Wochen das Vakzin so verändern, dass es auch gegen andere Formen des Virus schützt.

