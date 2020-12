Wird 2021 das Jahr der Value-Investoren?

Tritt im kommenden Jahr der Post-Corona-Boom ein, könnten vor allem die Qualitätsaktien zu den Gewinnern gehören, die in diesem Jahr deutlich eingebrochen sind. Dazu gehören zum Beispiel die Papiere von Bayer und Shell.

Der DAX notiert zum Jahresende in etwa dort, wo er zu Beginn 2020 stand. Dennoch war es ein ziemlich turbulentes Börsenjahr. Zunächst zog der Corona-Crash die Aktienmärkte mächtig in die Tiefe. Anschließend setzten die Aktienmärkte zu einer atemberaubenden Erholungsrallye an. Während zunächst die sogenannten „Stay-at-Home“-Aktien, etwa Essenslieferanten und E-Commerce-Händler, in die Höhe schossen, war dies zuletzt – mit der Aussicht auf den baldigen Einsatz des Covid-19-Impstoffs – bei klassischen Vertretern der Old Economy der Fall.