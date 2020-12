München (ots) - In einem Jahr wie kein anderes bewies RTLZWEI seine Stärke als

Reality-Marke Nr. 1 und zuverlässiger Lieferant von vielfältiger Unterhaltung

und relevanten Dokumentationen insbesondere für das junge Publikum.



RTLZWEI - das Unternehmen: Nachrichten des Jahres





Im Zentrum der Unternehmensstrategie von RTLZWEI steht der differenzierteMultichannel-Vertrieb. Mit ihm werden alle Inhalte konsequent überall dorthingebracht, wo sie insbesondere junge Zielgruppen nutzen wollen. Im linearen TV,auf dem Streamingdienst TV NOW und auf allen relevanten digitalen Plattformenerzielte RTLZWEI mit seinen Inhalten im Durchschnitt täglich 32,4 MillionenKontakte1.Parallel zur Diversifizierung der Ausspielwege werden weitere Erlösquellenerschlossen - über neue Werbeformen, aber auch jenseits der Werbevermarktung. Umhier noch schneller und fundierter agieren zu können, hat RTLZWEI seinManagement erweitert: Im Mai wurde der neue Unternehmensbereich "Data &Innovation" gegründet, dem auch das Business Development angegliedert ist. Unterder Leitung von Johannes Ehrler treibt RTLZWEI nun verstärkt den Ausbaudatengestützter Prozesse und digitaler Geschäftsmodelle voran. Mehr Infos (https://unternehmen.rtl2.de/meldungen/NjIy-johannes-ehrler-wird-chief-data-innovation-officer)Covid-19 stellte auch RTLZWEI vor große Herausforderungen. In Zusammenarbeit mitden Produktionspartnern wurden in kurzer Zeit die Prozesse angepasst, um dieDreharbeiten mit bestmöglichem Infektionsschutz fortzusetzen bzw. baldmöglichstwieder aufzunehmen. Dabei zeigten alle Seiten hohe Kreativität und Einsatz, soetwa die Familie Wollny, die ein ganzes Special im Lockdown selbst drehte."Berlin - Tag und Nacht" war zeitweise mit einem täglichen "Live aus derWG"-Special on air, auf Facebook und YouTube zu sehen.Mit mehreren Kampagnen warb RTLZWEI für die Einhaltung derCorona-Verhaltensregeln oder dankte Mitmenschen(https://www.rtl2.de/videos/1100083866-danke-danke-danke) für ihren Einsatzwährend der Pandemie. Im Frühjahr interviewte "Köln 50667"-Star Danny Liedtke (https://www.rtl2.de/sendungen/koeln-50667/videos/1100084848-danny-liedtke-und-bay-gesundheitsministerin-melanie-huml-beantworten-eure-fragen-zur-maskenpflicht)die bayrische Gesundheitsministerin Melanie Huml, im Herbst erinnertenModeratoren, Sendergesichter und Darsteller insbesondere die junge Zielgruppecrossmedial daran, dass "Jeder zählt!" (https://unternehmen.rtl2.de/meldungen/NjIw-jeder-zaehlt-rtlzwei-startet-kommunikationskampagne-zu-covid-19) .Diese Maßnahmen sind Teil einer Vielzahl von Aktionen und Programminhalten, mitdenen RTLZWEI einen Beitrag zum Gemeinwohl erbringt. Auch in unterhaltenden