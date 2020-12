FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag deutlich über 1,22 US-Dollar gehalten. Am Mittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2231 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch deutlich tiefer bei 1,2173 Dollar festgesetzt.

Der Euro war am Montag zunächst unter Druck geraten und bis auf 1,2130 Dollar abgesackt, nachdem die Nachricht über eine rasante Ausbreitung einer mutierten Variante des Coronavirus in Großbritannien die Anleger an den Kapitalmärkten geschockt hatte. Im weiteren Handelsverlauf jedoch erholte sich der Eurokurs und stieg bis auf 1,2253 Dollar. Grund waren sich verdichtende Spekulationen über einen nahen Durchbruch bei der wichtigen Frage nach dem künftigen Zugang für Fischkutter aus der Europäischen Union zu britischen Gewässern gewesen.