DGAP-Media / 22.12.2020 / 13:40

Wissenschaft und Forschung: Juva Life verwandelt ehemalige Forschungseinrichtung in Flagship-Operation



Der positive News-Flow hält an: Juva Life Inc. hat in einem Unternehmens-Update bekannt gegeben, dass das Hayward Research Laboratory ausgebaut wird, um die Bemühungen von "Science of Cannabis" voranzutreiben.





Damit hat sich Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010 ; WKN: A2QHTZ) auch im Sinne seiner Unternehmensphilosophie positioniert. Mit einer professionell aufgebauten Integration von Wissenschaft und Forschung möchte Juva Life die Politik und die Gesellschaft für das Vertrauen und die Akzeptanz in die natürliche Heilkraft dieser Pflanze noch weiter sensibilisieren. Denn in unzähligen Kulturen wurde das Hanfgewächs seit jeher nicht nur als Rauschmittel, sondern auch in der traditionellen Medizin verwendet. Aus der Vielzahl der in dieser Heilpflanze enthaltenen Wirkstoffe wurden vor allem THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) als besonders pharmakologisch wirksam eingestuft und erforscht. So wurden, den staatlichen Reglementierungen zum Trotz, in mehreren unabhängigen Studien schmerzlindernde, angstlösende, schlaffördernde und appetitanregende Wirkungen nachgewiesen. Erfolge wurden hierbei nicht nur bei der entspannenden Wirkung von Muskelkrämpfen, bei Arteriosklerose und der Reduktion von Tumorzellen in der Onkologie verzeichnet.

Das ist das Hayward-Projekt von Juva Life:



Ursprünglich gebaut und teilweise durch Forschungsstipendien des Bundes finanziert, begann das Hayward-Projekt von Juva Life als biotechnologische Krebsforschungseinrichtung, die sich auf die Entwicklung pflanzlicher Antikörper und die Untersuchung der Proteinexpression in Tabakpflanzen konzentrierte. Als Teil der alten Infrastruktur und als ein wesentliches Merkmal der zukünftigen Ambitionen von Juva umfasst das Hauptgebäude einen Reinraum der ISO-Klasse 5, der sich ideal eignet, um Juvas Strategie der Cannabis-Wissenschaft zur Entwicklung fortschrittlicher Formulierungen und Produkte voranzutreiben. Der Reinraum und die angrenzenden Laborräume enthalten Pläne für die Installation von Flüssigkeits- und Gaschromatographie sowie Massenspektrometriegeräten.